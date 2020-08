"ABD'Yİ DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR"

ABD'de finans sektöründe çalışan Uzelin eşi Selim Sarı ise " Dünyadaki en ağır tablo New York'ta oldu. Bizim yaşadığımız Miami'nin merkezi haline geleceğini hiç düşünmemiştik. Çünkü New York kadar büyük bir şehir değil. İnsanların ciddiye almaması bu sonucu verdi. Miami facia yeri haline geldi. Türkiye'de durum kötü olsa ortaya çıkardı. ABD'yi daha kötü günler bekliyor. Eğer kasırga şu an Güney Florida'yı vurursa daha felaket olur çünkü eyaletin hiçbir planı yok" açıklamasını yaptı.