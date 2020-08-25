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    • 25.08.2020 10:02
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    • 25.08.2020 10:02
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    ? TV8’in izlenme rekorları kıran ’de yeni kaptanlar seçildi ve aralarında ilk kez düello yapıldı. Peki ? Her akşam heyecanla takip edilen yarışmada kırmızı ve mavi takım olarak yeniden ikiye ayrılan yarışmacılar nasıl belirlendi? Hangi yarışmacı hangi takımda performanslarını sergileyecek? İşte Masterchef Türkiye'de yaşananlar…

    Masterchef Türkiye yeni kaptanlar kimler oldu?

    Yeni sezonuna bomba gibi başlayan Masterchef Türkiye 2020'nin yeni yarışmacıları birbirinden iddialı. Dün akşam yeni kaptanlar seçilerek yeni takımlar kuruldu? Peki bu kez kırmızı ve mavi takımda kimler vardır? Masterchef Türkiye ilk kaptanlar düellosu yapıldı ve kazanan hangi avantajları elde etti? Masterchef Türkiye'de dün akşam yaşananları haberimizde derledik.

    KİMLER KAPTAN OLDU?

    MasterChef'in 24 Ağustos akşamki bölümünde ıslak hamburger yapıldı. Tulumba tatlısını 7 yarışmacı yapamadı. Jüri tadım yaptığı 9 tabaktan sadece 3 tanesini beğendi. Birinci ise Uğur seçildi.

    Bu sonuçla birlikte, MasterChef Türkiye'de haftanın Mavi takım kaptanı olan Uğur, rakip olarak Kırmızı takım kaptanı olarak Özgül'ü seçtiğini açıkladı.

    KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

    Düelloyu kazanan kaptan, takımına oynanacak ilk takım oyununda 5 dakika avantaj kazandıracaktı.

    Bu oyunda yarışmacılardan 30 dakika içinde Somon Carpaccio yapması istendi. Kıyasıya rekabetin yaşandı oyunda kaptanlarına destek, yukarıda takım arkadaşlarından geldi.

    Sürenin sonunda şefler tadımlarını yaptılar ve günün başarılı tabağını seçtiler.

    MasterChef'te ilk kaptanlık düellosunu kazanan Özgül oldu.

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef'in bu akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Esra, Celal ve Sedat seçildi.

    MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

    Özgül (Kaptan),

    Barbaros,

    Furkan,

    Tanya,

    Esra,

    Serhat,

    Celal,

    Sefa

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

    Uğur (Kaptan),

    Emir,

    Berk,

    Duygu,

    Gülşah,

    Ebru,

    Ayyüce,

    Eray
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