Alevlere teslim olan bir çocuk, suçlanan bir anne, sonu gelmeyen iddialar, kafa karıştıran olaylar. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde şoke eden iddialar! Şiar Kılıç'ın cinayete mi kurban gitti? Şiar Kılıç'ın katili kim? 7 ay önce kaybolan tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası... Çalıştığı tersanede bulunan kemikler nereden geldi, kime ait? Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybında son durum! Fransa'dan geldi, İstanbul'da kayıplara karıştı. 9 yıl sonra ortaya atılan sürpriz bir iddia! Nurten Bozkurt'a ne oldu? Genç kadının başına kim ne getirdi?

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Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Müge Anlı'da bugün, (28 Temmuz 2020 Salı) neler oluyor?

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MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybı ve Şiar Kılıç'ın ölümünü araştıran Müge Anlı, 27 Temmuz Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in, sezonun son haftasına girdiğini açıkladı. Arefe günü son kez ekranlarda olacağını belirten Müge Anlı, sezon finali tarihini, 30 Temmuz Perşembe olarak duyurdu. Müge Anlı yeni sezonun başlangıç tarihini de verdi.