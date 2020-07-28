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    • 28.07.2020 10:56
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    • 28.07.2020 10:56
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    kimdir? Songül Öden eşi , kaç yaşında, ne iş yapıyor?

    kimdir, nereli, kaç yaşında? Songül Öden eşi ? Sinema ve dizi oyuncusu Songül Öden’in evlilik haberi magazin dünyasında gündem oldu. Arman Bıçakçı, 4 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Songül Öden ile dünya evine girdi. Peki, ? Arman Bıçakçı kimdir?

    Arman Bıçakçı kimdir? Songül Öden eşi Arman Bıçakçı nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

    kimdir, nereli, kaç yaşında? ? 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu Songül Öden'le dünya evine giren sorusuna yanıt aranıyor. Mücevher sektöründe çalışan Arman Bıçakçı kimdir, kaç yaşında, nereli?

    ARMAN BIÇAKÇI KİMDİR?

    Arman Bıçakçı, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğenidir. (Bazı kaynaklarda ismi Erman Bıçakçı olarak da geçiyor.) Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher'de yönetici olarak çalışmaktadır. İngilizce bilen Erman Bıçakçı Songül Öden'le iki yıl önce bir tiyatro oyununda tanışmıştı.

    Arman Bıçakçı ve Songül Öden çifti 27 Temmuz 2020'de nikah masasına oturdu.

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