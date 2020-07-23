Şüpheli bir yangın, hayatını kaybeden küçük bir çocuk, tuhaf rüyalar, akılalmaz suçlamalar... 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü, katili kim? Kayıplara karışan genç bir adam, köpeğin bulduğu bir kafatası... Bulunan kemikler kime ait? 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişmeler... Komşular, tanıklar, akrabalar... 9 yaşındaki Şıar Kılıç'ın ölümünde kimler neler söyledi? Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 23 TEMMUZ 2020 - TIKLA

Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Müge Anlı'da bugün, (23 Temmuz 2020 Perşembe) neler oluyor? 213 gündür kayıp bir tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası! Şüpheler kimi işaret ediyor? O kafatası kime ait? Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişmeler, Türkiye'yi ayağa kaldıran 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde anne Nargüzel'in anlattıkları doğru mu? Katil kim? Komşular neler söyledi? Hepsi ve daha fazlası 23 Temmuz 2020 Perşembe Atv Müge Anlı canlı yayınında!