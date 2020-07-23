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    • 24.07.2020 12:37
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    • 24.07.2020 12:37
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    Diriliş'in Ertuğrul beyi Engin Altan'ın projesi belli oldu! yerine TRT1'nin o dizinde... Hayranları bekliyordu!

    Barbaros dizi projesinde çalışma takviminin aksamasından ötürü 'un ayrılma kararı almasını ardından yerine 'ın rol üstleneceğine dair iddialar bomba gibi düşmüştü. Milliyet'in haberine göre; Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, rolü kesinleşti. TRT 1 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkacak olan oyuncu, tekrar sakallarını uzatmaya başladı. Engin Altan Düzyatan 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Engin Altan'ın projesi nihayet açıklandı: Kuruluş Osman yerine...

    TRT1'de yayın hayatına başlangıç yapacak olan Barbaros adlı yapımda önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, yine bir dönem dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, TRT 1'in yeni projesi olan Osmanlı'nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa'yı canlandıracak. Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncunun, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyulduğu belirtildi. Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan Engin Altan Düzyatan, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    TARİHÇİLERDEN YARDIM ALACAK

    Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncunun, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyulduğu belirtildi. Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan Engin Altan Düzyatan, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak. Denize tutkusuyla da bilinen ünlü oyuncunun, yakın çevresine çok heyecanlandığını söylediği öğrenildi.

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    TRT1 kanalının yöneticilerinin de Engin Altan Düzyatan'ı bir kez daha ekrandan görmeyi çok istediği ve Barbaros projesinin yapımcısı olan ES Film'in de kendisiyle görüştüğüne yönelik iddialar sosyal medya platformunda geniş ölçüde yankı uyandırmıştı. Engin Altan Düzyatan'ın dizide Barbaros Hayreddin Paşa karakterini oynayacağı netlik kazandı. İşte Sina Koloğlu'nun yazısındaki detaylar:

    "TRT için çekilecek 'Barbaros' dizisinde Barbaros karakterini Engin Altan Düzyatan oynayacak. Bu kesinleşti. Dizinin kanalda ocak ayında yayında olması planlanıyor. Henüz plato inşaatı başlamadı gelen bilgilere göre. Senaryoyu Ozan Aksungur ve Cüneyt Aysan birlikte yazıyor. Bakalım bizim 'Barbaros' nasıl olacak?"

    ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

    Engin Altan Düzyatan 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.

    Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında "Los Angeles Movie Awards"da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3'te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.

    Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika'ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan "Sen de Tanık Ol" isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika'da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.

    ROL ALDIĞI DİZİLER

    Kurşun / Orhan Atmaca / 2019

    Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19

    Çırağan Baskını / Poldi / 2014

    Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014

    Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13

    Son / Halil / 2012

    Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010

    Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009

    Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008

    Sevgili Dünürüm / Murat / 2007

    Kızlar Yurdu / Özgür / 2006

    Sil Baştan / Cihan / 2004

    Mühürlü Güller / Engin / 2003

    Koçum Benim / Orçun / 2002-04

    ROL ALDIĞI FİLMLER

    Kalbin Zamanı / Demir / 2005

    New York'ta Beş Minare /Timur / 2010

    Cennet / Can / 2007

    Romantik Komedi / Cem / 2010

    Bir Avuç Deniz / Mert / 2010

    Anadolu Kartalları / Kemal / 2011

    Bu Son Olsun / Sinan / 2012

    Romantik Komedi 2 / Cem / 2013

    Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013

    Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016
    Haberler Magazin Diriliş'in Ertuğrul beyi Engin Altan'ın projesi belli oldu! Kuruluş Osman yerine TRT1'nin o dizinde... Hayranları bekliyordu!
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