İlk sezonuyla milyonların gönlüne taht kuran Kuruluş Osman ikinci sezonuyla ekranlara bomba gibi bir giriş yapacak. Yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'yi kimin canlandıracağı merak edilirken Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman transfer olduğu ve Aksaçlıların reisini canlandıracağı konuşulmaya başlandı. Ayrıca Ertuğrul Bey'i Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Selçuk Toros karakterini canlandıran Tamer Yiğit'in canlandıracağı iddia ediliyor.

CÜNEYT ARKIN, KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?

Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'a katıldığı son iddialar arasında yer alıyor. Usta ismin Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı konuşuluyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.