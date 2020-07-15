Müge Anlı'da bugün (15 Temmuz 2020 Çarşamba) neler oluyor? Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 15 TEMMUZ 2020 - TIKLA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Şüpheli bir kayıp, endişeli bir eş...Şaşırtıcı iddialar, ilginç ayrıntılar... 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın başına ne geldi? Hasan Ay cinayetinde katil kim? Müge Anlı'da bugün (15 Temmuz 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor?

ATV CANLI YAYIN

Pusuya düşürülen 23 yaşında bir genç! İntikam, kıskançlık, yasak ilişki... Hasan Ay cinayetinde katil kim? Şüpheli bir kayıp, endişeli bir eş...Şaşırtıcı iddialar, ilginç ayrıntılar... 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın başına ne geldi? Nerede, nasıl kayboldu? En son kim gördü? Kamera görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşlarının şüpheleri ne? Kayıp Süleyman Akbaba ile ilgili sıcak gelişmeleri az sonra Müge Anlı'da!