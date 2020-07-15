TEHDİT ETMİŞTİ

Süleyman Akbaba'nın iş arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu! "Süleyman'ın 8 kadınla ilişkisi vardı. Komşusuyla da ilişkisi vardı hatta kadının eşi tehdit etmişti. Süleyman'ın başka bir kadınla mesajlaşmasını eşi görmüştü. Bu durumdan kurtulmak için benden yardım istedi. Ben de yardım ettim. Böyle olacağını bilsem yapmazdım. İnşallah hayattadır." diyen iş arkadaşı, Akbaba'nın ilişkisi olduğunu düşündüğü komşusundan şüphelendiğini ifade etti.