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Müge Anlı arkadaşı için canlı yayında dua istemişti! Sinan Özen'den kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Müge Anlı 12 Haziran 2020 Cuma günü Atv ekranlarında şarkıcı Sinan Özen'in kızı Neva için dua istemiş, "Sinan'ımın ikizleri dünyaya geldi biri kız biri erkek. Kız bebeği ameliyatlar geçiriyor, sizlerden bizlerden dua bekliyor." demişti. 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren Sinana Özen, geçtiğimiz şubat ayının sonunda ikiz bebekleri Neva ve Sanberk'i kucağına aldı. Ancak Özen'in kızı Neva, yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile 6 kez ameliyat geçirdi. Minicik bedeni ile doğduğu günden bu yana yaşam mücadelesi veren Neva bebeğin sağlık durumu hakkında Sinan Özen'den açıklama geldi.

09.07.2020 17:41 - Son Güncelleme: 09.07.2020 17:49
Müge Anlı arkadaşı için canlı yayında dua istemişti! Sinan Özen'den kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Şarkıcı Sinan Özen'in ikizlerinden kızı Neva'nın sağlık durumu, hayranlarını ve yakın arkadaşlarını derinden üzmüş, hatta Müge Anlı, Atv canlı yayınında arkadaşı Sinan Özen, eşi ve kızı için dua istemişti.

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Müge Anlı arkadaşı için canlı yayında dua istemişti! Sinan Özen'den kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Daha önce kızı Neva'nın 6 ameliyat geçirdiğini ve sürecin devam ettiğini belirten Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Müge Anlı arkadaşı için canlı yayında dua istemişti! Sinan Özen'den kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında açıklama

"ARAFTAYIZ"

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, "Bir baba olarak duygularımızı anlatmakta tarifi çok zor. Hocalarımda evlat sahibi oldukları için beni anlayabilirler. Sevinç ile hüznü bir arada yaşadık, yani bir elmanın yarısı bizimle evde diğer yarısı burada ama hocalarım alanlarında o kadar değerli ki burada da dünya da olan teknolojinin her olanağı var ve yapılıyor. Şuanda da araftayız diyebiliriz. "

Müge Anlı arkadaşı için canlı yayında dua istemişti! Sinan Özen'den kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında açıklama

"RÜYA GİBİ AMA..."

"Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Böyle bir rüya gibi ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Bilim olarak her yolu deniyoruz, dualar ediyoruz. Bize dualarını eksik etmeyen halkımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Müge Anlı arkadaşı için canlı yayında dua istemişti! Sinan Özen'den kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında açıklama

"EŞİMLE BERABER MASALLAR OKUYORUZ"

Eşinin ve diğer çocuğunun durumuyla Bilgi veren Özen, "Diğer çocuğumuzun durumu iyi, o bu konuda çok şanslı ama annesinin biraz psikolojik sorunları var. Takdir ederseniz ki her şeyi ona göre kurgulamış. Oda da bir yatak boş duruyor. O anları anlatmak çok zor. Ben sürekli yaşadığım için. Allah'ım her çocuğu anne ve babasını bağışlasın."

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