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    • 13.07.2020 10:07
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    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! Hasan Ay'ın katili kim? Görgü tanıkları konuşuyor...

    Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Pusuya düşürüldü, silahla öldürüldü! Görgü tanıkları konuştu! 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu? Hepsi ve daha fazlası 13 Temmuz 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 13 HAZİRAN 2020 - TIKLA

    Pusuya düşürüldü, silahla öldürüldü! Görgü tanıkları konuştu! 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? Evdeki üç kişiye ne oldu? İddialar, suçlamalar...Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu? Az sonra Müge Anlı'da...

    ATV CANLI YAYIN

    Sinop yangınında son durum nedir? Akılalmaz bir yangın, kaybolan 3 kişi! İhtimaller, korku ve kumpas planı! Sinop'taki şüpheli yangında son durum ne? Yangından sonra yaşanan ilginç olay! Sosyal medya hesabı kime aitti?

    Haberler Magazin ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! Hasan Ay'ın katili kim? Görgü tanıkları konuşuyor...
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