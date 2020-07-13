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    • Magazin
    • 13.07.2020 12:04
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    • 13.07.2020 12:20
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    Son dakika... 'u darp eden hakkında istenen ceza belli oldu!

    Gelen son dakika haberine göre, sosyal medya uzmanı ile oyuncu arasında yaşanan darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada tamamlandı.Sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ozan güven hakkında dava açıldı. Ünlü oyuncunun ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve yaralama’ suçlarından yargılanmasını isteniyor.

    Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu!

    Son dakika haberine göre, hakkında, "Hakaret" "kişiyi hğrriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarından dava açıldı.Güven'in 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapsi İsteniyor. 'un Ozan Güven'e karşı işlediği "basit yaralama" suçunun dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.

    Sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ozan güven hakkında dava açıldı. Ünlü oyuncunun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve yaralama' suçlarından yargılanmasını isteniyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un şikayetçi olduğu soruşturma tamamlandı. Savcılıkça, Ozan Güven hakkında dava açıldı.

    DAVA AÇILDI

    Savcılık tarafından yürütülen soruştura bugün tamamlandı. Hazırlanan İddianamede Ozan Güven'in 'Cebir tehdit veya kişiyi hürriyetinden Y toksun kılma kasten yaralama hakaret' suçlarından cezalandırılması istendi. Dava, 58 Asc mahkemesine gönderildi. Ozan Güven'in yaralanması nedeniyle Dosya tefrik edilerek Uzalşma bürosuna gönderildi. Dosyada Ozan Güven'in yağma ve tehdit suçundan, Deniz Bulutsuz'un ise basit tehdit takipsizlik kararı verildi.

    Haberler Magazin Son dakika... Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu!
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