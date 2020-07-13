



KOMŞUMU SAVUNDUĞUMDAN SOLCU ARKADAŞLARIMIZIN HEDEFİ OLDUM

Türküleriniz bir dönem sol kesimler tarafından çok dinleniyordu. Ancak son günlerde en çok sizi bu kesimler eleştiriyor...



İnsanların araştırmadan körü körüne kirli bilgilerle insanları kirletmeye çalışması büyük haksızlık. Ön yargı en büyük düşmanımız. 'Kaçak inşaat yapıyor, yalıda oturuyor' dedikleri komşumu savunduğum, yalanlarını yüzlerine vurduğum için solcu arkadaşlarımızın hedefi oldum. Bu kişi önemli bir kişi olmasaydı kimsenin umurunda olmayacaktı. Nitekim 20 yıllık komşumuz kanser hastası Zeynep Teyze ve yine kanser hastası oğlu rahmetli Bekir'in oturdukları vakıf evi satıldığında, gözlerinin yaşına bakmadan insanları sokağa attılar ve ne acıdır ki o ev şu an hâlâ boş. Hiçbir Kuzguncuklu entelektüel, solcu arkadaşımız destek olmadı. Çünkü sansasyonel bir durum yoktu bu olayda. Aksiyon yoktu, heyecan yoktu.

O HABER SONRASI BELEDİYEDEN ARKA ARKAYA ARADILAR

GÜNAYDIN'da Beşiktaş Belediyesi'nin paranızı ödemediğine dair haber çıktıktan sonra belediyenin sizi aradığına dair bilgi aldım. Doğru mu?



Ne yazık ki doğru. Üç yıldır bu arkadaşlardan konser ödemesiyle ilgili haber bekliyorum. Murat Haznedar başkanken yapılan konseri kimse üstlenmek istemedi, aramadığım CHP'li kalmadı tanıdık. Hiç kimse yardımcı olamadı. CHP'li bir başka belediye başkanı bile sağ olsun o kadar uğraştı ki o da pes etti. Tatsızlık olmasın istedim, 'Bedava bir konser daha yapalım, bu sizlerin suçu değil' diye teklif ettim, kabul ettiler, ama tarih vermediler. Ta ki haber olana kadar. Keşke böyle olmasaydı. Şimdi arka arkaya arıyorlar ama artık avukatımla konuşacaklar.

