Müge Anlı, Ecrin bebek olayında son durumu açıkladı! Üvey babaanne Hacer Kurnaz'a büyük şok!
Müge Anlı, Ecrin bebek olayında son durumu açıkladı! Ecrin bebeğin katili kim? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, geçen yıl evinin önünden kaybolan ve Müge Anlı'nın Türkiye'nin gündemine taşıdığı Ecrin bebeğin bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile yaşamını yitirdiği kesinleşmişti. Cinayet şüphelisi olarak üvey baba ve üvey babaanne ile 2 kişi tutuklandı. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı. Müge Anlı Ecrin bebek olayında son durumu 6 Temmuz Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı. Ecrin bebeğin üvey babaannesi Hacer Kurnaz'a dava açıldı. İşte son dakika Ecrin bebek gelişmesi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine taşınan Ecrin bebek cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde 7 Mayıs 2019'da evinin önünden kaybolan ve 20 gün sonra da evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan kafatası ve kemik parçalarına yapılan DNA incelemesi ile öldüğü belirlenen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı.
Müge Anlı, "Üvey babaanne Hacer Kurnaz'ın, küçük çocuğun kaybolduğunu bilmesine rağmen ısrarlı ve kasıtlı bir biçimde kimseye haber vermeyip kolluk kuvvetlerini de gerçek dışı beyanla yanlış yönlendirdiğine ve bu nedenle de ihmali davranışla olası kasta 'insan öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istenildi." dedi.