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Müge Anlı, Ecrin bebek olayında son durumu açıkladı! Üvey babaanne Hacer Kurnaz'a büyük şok!

Müge Anlı, Ecrin bebek olayında son durumu açıkladı! Ecrin bebeğin katili kim? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, geçen yıl evinin önünden kaybolan ve Müge Anlı'nın Türkiye'nin gündemine taşıdığı Ecrin bebeğin bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile yaşamını yitirdiği kesinleşmişti. Cinayet şüphelisi olarak üvey baba ve üvey babaanne ile 2 kişi tutuklandı. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı. Müge Anlı Ecrin bebek olayında son durumu 6 Temmuz Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı. Ecrin bebeğin üvey babaannesi Hacer Kurnaz'a dava açıldı. İşte son dakika Ecrin bebek gelişmesi...

06.07.2020 13:19 - Son Güncelleme: 06.07.2020 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





