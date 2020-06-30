Sinop'taki akılalmaz yangında şoke eden iddialar, korkunç şüpheler devame diyor. Taraflar konuşuyor, kuşkular artıyor! Sinop'taki kuşkulu yangınla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun kaybolan 7 yaşındaki İkranur'a ne oldu? Arama çalışmalarına Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri katıldı. 150 kişilik ekip 75 hektarlık alanda arama çalışmalarına başladı. İz takip köpekleri ile termal kameralar kullanıldı. İkranur'un kaybında 3. güne girerken son gelişmeler neler?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 30 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları Atv canlı yayınından anbean takip ediliyor.

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Müge Anlı, 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin ardından Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur için harekete geçti. Anne Nazlı Tirsi'nin gözyaşları Müge Anlı son bölümde yürek sızlattı. Asayiş Timi (İz takip köpekleri ile birlikte), AKUT, AFAD ve köy halkı tarafından 106 hektar alan arandı İkranur Tirsi bulundu mu? Hepsi ve daha fazlası 30 Haziran Atv canlı yayınında Müge Anlı'da...