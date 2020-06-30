Ülkemizde organize bir şekilde sapkın Lutilerin reklamının artması dikkat çekiyor. Küresel çapta "özgürlük" adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan ve sapkın ve ahlaksız bir akım olan LGBT hareketine, ünlü oyuncu Arda Kural'dan çok konuşulacak bir tepki geldi.