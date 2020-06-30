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    • 30.06.2020 09:56
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    • 30.06.2020 09:56
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    'dan Lutilere (): Eşcinselliğe gelince ne kadar gitmeyi biliyorlar

    , Lutilere de () sözlerini esirgemedi. Kural, mevzu tesettür olunca 1400 yıl önceye gidilmesini gericilik olan savunan sapkınlara, "Eşcinselliğe gelince ne kadar gitmeyi biliyorlar" cevabını verdi. sapkınlığının dünya egemenlerinin yanı sıra ülkemizdeki bazı muhalif partilerden de destek görmesi dikkat çekiyor.

    Arda Kural'dan Lutilere 1400 yıl cevabı

    Ülkemizde organize bir şekilde sapkın Lutilerin reklamının artması dikkat çekiyor. Küresel çapta "özgürlük" adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan ve sapkın ve ahlaksız bir akım olan LGBT hareketine, ünlü oyuncu Arda Kural'dan çok konuşulacak bir tepki geldi.

    "EŞCİNSELLİĞE GELİNCE LUT KAVMİNE KADAR GİTMEYİ BİLİYORLAR"

    Ünlü oyuncu Kural, mevzu bahis tesettür olunca 1400 yıl öncesine gitmekten söz edenlerin, konu eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi bildiklerini belirtti.

    Kural geçtiğimiz gün de "peçe" kullanan muhafazakâr kadınlara çirkin ifadelerle hakaret eden Hülya Avşar için "Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz." cevabını vermişti.

    Haberler Magazin Oyuncu Arda Kural'dan Lutilere (LGBT): Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar
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