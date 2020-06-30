Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar ifşa mesajları sosyal medyada! Ufuk Bayraktar eşi kimdir?

Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar eşi Merve Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar eşi kimdir? Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajları sosyal medya gündemine oturdu. Oyuncunun eşi Merve Bayraktar sosyal medya hesabından Ufuk Bayraktar'ın başka bir kadınla yaptığını iddia ettiği mesajlaşmaları paylaştı. Bu gelişmenin ardından Ufuk Bayraktar kimdir sorusu arama motorlarında sorgulanıyor.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı.

Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin "Bekleme Odası" ile "Kader" adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın "İklimler", Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta", Cemal Şan'ın "Ali'nin Sekiz Günü" ve Feo Aladağ'ın "Ayrılık" adlı filmlerinde rol aldı.