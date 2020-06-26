Müge Anlı canlı yayınında stüdyo karıştı! Sinop yangınında taraflar arasında olay çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında ele alınan esrarengiz Sinop yangını olayında ortalık karıştı. 22 Nisan 2019 tarihinde Sinop'un Türkeli ilçesindeki Yazıcı köyünde çıkan yangında Özkaya Ailesi'ne ait ahşap ev kül olmuştu. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar herkesi şoke etti. Ardı arkası kesilmeyen iddialar hakkında şüpheler, yangında kaybolan Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'ya çevrildi! Müge Anlı Whatsapp ihbar hattını kilitleyen Sinop yangını ile ilgili taraflar bugün, (26 haziran 2020 Cuma) Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda karşı karşıya geldi. Satılmış Bey ve Şenay Hanım'ın sözleri taraflar arasında gergin anlara neden oldu.
Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Sinop yangınında akılalmaz iddialar, korkunç şüpheler ve daha fazlası yer alıyor... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Müge Anlı canlı yayınına katılan taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Sinop yangını hakkında konuşan taraflardan Satılmış Bey 'in "Yangın sonrası köye gittiğimde Nurten ve Erdal'ın arasının bozuk olduğunu öğrendim. Yangın çıkmasaydı boşanacaklardı." demesi üzerine, yangında kaybolan ve hamile olduğu iddia edilen Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya gerildi.
Nurten'in arkadaşı olan Şenay Hanım'ın, "Nurten Erdal ile evliliğinde mutlu değildi. Ben bu suçun organize olduğunu düşünüyorum. Yani aslında muhtarlıkla da alakası var. Çünkü aileden gelen bir kin var. Öncesinde içlerinde besledikleri kin, nefret, mühür davası eşine kadar yansımış. Bu olay zaten seçimden sonra oluyor, çok dikkatinizi çekerim. Burada organize bir durum var. Hem Almanya mevzusu hem de muhtarlık mevzusu. Şaban Bey'de bu kuyruk acısı olduğu sürece daha çok evler yanar" demesi üzerine bu kez Şaban Bey ayağa kalktı ve stüdyoda tansiyon yeniden yükseldi.