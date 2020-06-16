Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Çember daralıyor! Şüpheler onu gösteriyor! örgü tanığı konuştu, kamera görüntüleri yayınlandı! 334 gün sonra 3 çocuk annesi Ayşe Altuntaş ile ilgili sıcak gelişme Müge Anlı canlı yayında! Sinop'taki şüpheli yangın! Hamile olduğunu neden söylemedi? Bir garip şakalar! Sinop yangınındaki kayıp 3 kişiye ne oldu?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 16 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Sinop yangını! İntikam iddiası, bir garip şaka! 3 kişinin kaybolduğu yangında şüpheler kimi işaret ediyor? Kayıp bir kadın, korkunç iddialar! 4 çocuk annesinin başına ne geldi? En son orada görüldü! Görgü tanığının işaret ettiği Pirinçci mevkiinde arama çalışmaları başlatıldı! Ayşe Altuntaş cinayetinde sona mı yaklaşıldı?

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Müge Anlı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Ayşe Altuntaş cinayetiyle ilgili baş şüpheli Mehmet Taşdelen, gece düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı! 18 Temmuz günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son olarak kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüştü. Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınında 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş ile birlikte, kaybolduğu günün sabahı İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. 4 Haziran 2020 Perşembe günü Atv ekranlarında ilk kez bir görgü tanığı konuştu. "Sık sık bu ormanlık bölgede görüyordum onları. Hatta bir, gün önce namaz kılarken, arkasından çok geçmeden de uygunsuz bir şekildeyken gördüm" diyen görgü tanığı çobanın sözleri herkesi şoke etti! 16 Haziran 2020 Salı günü Atv canlı yayınında Müge Anlı, Ayşe Altuntaş soruşturması ile ilgili Mehmet Taşdelen ve iki kişinin cinayet şüphesi ile gözaltına alındığını ve sorguda olduklarını ifade etti.