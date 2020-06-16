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    • 16.06.2020 10:19
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    ATV CANLI YAYIN 16 HAZİRAN 2020 - Ayşe Altuntaş bulundu mu? Gece yarısı operasyon başladı!

     canlı yayında son dakika gelişmeleri... Müge Anlı'da bugün (16 Haziran Salı 2020) neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Ayle Altuntaş bulundu mu? Kaybının üzerinden 334 gün geçti! Ayşe Altuntaş cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini Müge Anlı canlı yayında açıklıyor! Hepsi ve daha fazlası 16 Haziran Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Çember daralıyor! Şüpheler onu gösteriyor! örgü tanığı konuştu, kamera görüntüleri yayınlandı! 334 gün sonra 3 çocuk annesi Ayşe Altuntaş ile ilgili sıcak gelişme Müge Anlı canlı yayında! Sinop'taki şüpheli yangın! Hamile olduğunu neden söylemedi? Bir garip şakalar! Sinop yangınındaki kayıp 3 kişiye ne oldu?

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 16 HAZİRAN 2020 - TIKLA

    Sinop yangını! İntikam iddiası, bir garip şaka! 3 kişinin kaybolduğu yangında şüpheler kimi işaret ediyor? Kayıp bir kadın, korkunç iddialar! 4 çocuk annesinin başına ne geldi? En son orada görüldü! Görgü tanığının işaret ettiği Pirinçci mevkiinde arama çalışmaları başlatıldı! Ayşe Altuntaş cinayetinde sona mı yaklaşıldı?

    ATV CANLI YAYIN

    Müge Anlı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Ayşe Altuntaş cinayetiyle ilgili baş şüpheli Mehmet Taşdelen, gece düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı! 18 Temmuz günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son olarak kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüştü. Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınında 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş ile birlikte, kaybolduğu günün sabahı İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. 4 Haziran 2020 Perşembe günü Atv ekranlarında ilk kez bir görgü tanığı konuştu. "Sık sık bu ormanlık bölgede görüyordum onları. Hatta bir, gün önce namaz kılarken, arkasından çok geçmeden de uygunsuz bir şekildeyken gördüm" diyen görgü tanığı çobanın sözleri herkesi şoke etti! 16 Haziran 2020 Salı günü Atv canlı yayınında Müge Anlı, Ayşe Altuntaş soruşturması ile ilgili Mehmet Taşdelen ve iki kişinin cinayet şüphesi ile gözaltına alındığını ve sorguda olduklarını ifade etti.

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI 16 HAZİRAN 2020 - Ayşe Altuntaş bulundu mu? Gece yarısı operasyon başladı!
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