Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ı buldu mu? Cinsel ilişkiye girdiği Mehmet Taşdelen hakkında flaş gelişme: 334 gün sonra...

Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı'dan 334 günün sonunda Türkiye'nin beklediği son dakika gelişmesi geldi.
Müge Anlı, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın akıbetinin peşindeydi. Anlı, 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğünü ve o andan sonra kaybolduğunu ortaya çıkarmıştı.
MEHMET TAŞDELEN GÖZALTINA ALINDI!
334 gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla, Mehmet Taşdelen'i gözaltına aldı.
Müge Anlı Ayşe Altunyaş olayında son dakika gelişmesi şoke etti! 4 Haziran Perşembe günü Atv ekranlarına konuşan ilk ve tek görgü tanığı sözleri ile dikkat çekti. 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu?
42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? Geçtiğimiz hafta Müge Anlı canlı yayınında kuzeni Ayşe Altuntaş ile 18 Temmuz günü sabah namazından sonra buluşup Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini açıklayan Mehmet Taşdelen gözaltına alınmıştı.
ÇOBAN KONUŞTU!
11 ay sonra görgü tanığı çoban konuştu! Sürpriz gördü tanığı ikiliyi defalarca ormanlık bölgede gördüğünü ve genelde ilkindi namazı vakti geldiklerini belirtti.
"Namaz kılıyordu o şahıs, bayan da arabada arkada oturuyordu. Sonra da uygunsuz halde gördüm. Hatta kendi kendime '5 dk önce namaz kılıyorlardı şimdi ne alaka böyle uygunsuz' dedim" sözleri ile dikkat çeken görgü tanığı çobanın bahsettiği bölge ile Mehmet Taşdelen'in işaret ettiği yerin aynı olmadığı ortaya çıktı.
Müge Anlı, Ayşe Altuntaş'ın son görüntülerine ulaştı.
MÜGE ANLI'DAKİ AYŞE ALTUNTAŞ OLAYI NEDİR?
Aranan kişi 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş. 18 Temmuz'da sabah saat 5 civarında İstanbul Sultangazi'deki kızının evinden çıkmış ve bir daha geri dönmemiş. Eşiyle resmi olarak ayrılmasalar da kızıyla birlikte yaşıyormuş. Annesini bulmak için Müge Anlı'ya katılan Fadime, annesinin teyzesinin oğlu olan Mehmet Taşdelen'den şüphelendiğini söyledi.
Fadime, annesi kaybolduğunda ilk önce Mehmet'i aradığını ve Mehmet Taşdelen'in önce görmediğini daha sonra 'ben onu aldım kahvaltı yapmaya gittik sonra eve geri bıraktım.' dediğini anlattı. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan ve tavırları fazlasıyla rahat olan Mehmet Taşdelen'in söyledikleri herkesi şoke etti. Ayşe ve Mehmet Taşdelen'in yıllardır süren bir ilişkileri varmış. Bu ilişki sırasında ikisi de evliymiş ki halen evliler.
TEYZESİNİN OĞLU İLE ORMANDA İLİŞKİYE GİRMİŞ
Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi olan Mehmet Taşdelen, sürekli Ayşe'yi sabah 5 civarlarında işine bırakmak için aldığını o gün de işe bırakmak için Ayşe'yi aradığını, Ayşe'nin de işe gitmeyeceğini başka bir yerde oturalım dediğini söyledi. Mehmet Taşdelen'in söylediğine göre ikili bu konuşmadan sonra ormanlık alana gitmiş ve cinsel ilişkiye girmiş. Ardından ayrı yaşadığı eşinin evinin önüne bırakmış.
"PARA KARŞILIĞI İLİŞKİSİ VARDI"
Bununla da sınırlı değildi anlattıkları. Üstüne bir de Ayşe Altuntaş'ın para karşılığı onunla birlikte olduğunu söyledi. Aslında ortada kahvaltı falan yok. İlişkilerini bilmemesi için Ayşe'nin kızına böyle bir yalan söylemiş. İkilinin sık sık bu şekilde ilişkileri de olmuş. Ayşe'nin eşinin de bu durumu bildiğini söyledi.
Mehmet Taşdelen, Yılmaz isimli bir erkekle görüşen Ayşe Altuntaş'a geçmişte şiddet uygulamış. Mehmet Taşdelen, Ayşe'nin sürekli onunla görüşmek istediğini, hep peşinde koştuğunu ve kendisinin görüşmek istemediği iddiasında.
İkili arasında bir para mevzusu da var. Mehmet Taşdelen bir arkadaşı için Ayşe Altuntaş'tan borç almış. Bu durumda Ayşe Altuntaş'a ya Mehmet Taşdelen ya da ayrı yaşadığı eşi zarar vermiş olabilir. Yani bu kayıp vakasında 2 şüpheli bulunuyor. Gözaltına alınan da Ayşe Altuntaş'ın cinsel birliktelik yaşadığı teyzesinin oğlu olan Mehmet Taşdelen...
MEHMET TAŞDELEN'İN YAYINDA ANLATTIKLARI
"İşe gideceğim diyordum ben de onu götürüp bırakıyordum. Ama o başka adamlarla ilişkiye giriyordu. 1.5 senedir onunla para karşılığı birlikte oluyorduk. Ondan 30 bin lira değil 10 bin lira para aldım. Ben hep uzaklaşmaya çalıştım ama o benim peşimden koştu. 2 senedir onunla kavgamız var dövüşüm yok. Son gün Mehmet çok bunaldım, eşim bana ve çocuklarıma sahip çıkmıyor. Zengin bir adam bulup gideceğim dedi. Kaybolmadan 2-3 gün önce bir villaya götürdüm. Ev temizliğini hobi olarak yapıyormuş."