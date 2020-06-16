Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ı buldu mu? Cinsel ilişkiye girdiği Mehmet Taşdelen hakkında flaş gelişme: 334 gün sonra...

MEHMET TAŞDELEN'İN YAYINDA ANLATTIKLARI

"İşe gideceğim diyordum ben de onu götürüp bırakıyordum. Ama o başka adamlarla ilişkiye giriyordu. 1.5 senedir onunla para karşılığı birlikte oluyorduk. Ondan 30 bin lira değil 10 bin lira para aldım. Ben hep uzaklaşmaya çalıştım ama o benim peşimden koştu. 2 senedir onunla kavgamız var dövüşüm yok. Son gün Mehmet çok bunaldım, eşim bana ve çocuklarıma sahip çıkmıyor. Zengin bir adam bulup gideceğim dedi. Kaybolmadan 2-3 gün önce bir villaya götürdüm. Ev temizliğini hobi olarak yapıyormuş."