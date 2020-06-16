Özge Özder şu sıralar gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz hakkındaki bilgiler de çok fazla araştırılıyor. 2018 yılında hayatını birleştiren çift arasındaki yaş farkı 8 olsa da mutlu bir evlilikleri var. Peki Sinan Güleryüz kaç yaşında, mesleği nedir? Özge Özder'in Mucize Doktor hakkındaki açıklamaları neler oldu? İşte merak edilenler…



"KARAR BENİM DEĞİL VE SİZDEN ÇOK DAHA FAZLA ÜZGÜNÜM"



Ünlü oyuncu Mucize Doktor ayrılığı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Özge Özder: "Canlarım, ulaşabildiğiniz her mecradan bana yazıyorsunuz ve bana kızıyorsunuz ama Mucize Doktor'un Kıvılcım ile ilgili aldığı karar benim kararım değil! Çıkan haberlerde ki "ayrıldı" başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm.. Sevgilerimle..."



SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?



33 yaşında olan Sinan Güleryüz müzisyendir.



İstanbul Opera ve Balesi müdürü Şamil Gökberk'ten dersler aldığını belirten Sinan Güleryüz tam 14 enstrüman çalabilmektedir. Dedesinin keman, amcasının kanun, diğer amcasının gitar, dayısının ise akordeon ve klavye çaldığını belirten Güleryüz müzisyen bir ailede yetişmiştir. Annesi güzellik uzmanıdır.





Aslan Ankara'lı olan müzisyen 8 yıl Emlak Bankası takımında voleybol oynamış ve bir çok şampiyonlukta pay sahibi olmuştur. Ardından bir çok takımda forma giymiş en son Beşiktaş ile görüşme yaptığı dönemde diz sakatlığı nedeni ile profesyonel voleybol hayatını noktalamak zorunda kalmıştır.



Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu'dur. 2018 yılında başarılı oyuncu Özge Özder ile evlenmiştir.



Çift nişanlandıkları zaman sosyal medyada mutluluk paylaşımı yapmıştı.



Özge Özder, "Benim canım sevdiğim.. Bir yıl önce bugündü hayatıma girdiğin gün.. Kim derdi ki bir yıl sonra seninle bu günlere açacağız gözümüzü... Sen bana bu hayatta en güzel armağansın.. Bir yıldır hayatıma kattıkların ve varlığın için, bana böyle bir mutluluğu yaşattığın, "Bir ömür boyu benimle olur musun ?" dediğin için, kocaman yüreğin, cesur ve sevgi dolu kalbin için binlerce şükür .. seni çok ama çok seviyorum.. Sana bir ömür boyu binlerce kez 'EVET'" yazdı.