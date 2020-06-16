Güzel ve başarılı oyuncu Özge Özder 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlendi. Mucize Doktor dizisinden ayrılmasının kendi kararı olmadığı sosyal medya hesabından paylaşan Özge Özder bu karardan dolayı üzgün olduğunu da belirtti. Bu açıklama sonrasında Özge Özder kimdir? Sorgulamaları gündemde en çok sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. İşte merak edilen tüm bilgiler…



ÖZGE ÖZDER KİMDİR?



Özge Özder, 1 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da bir evin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Elif Özge Özder'dir. Annesi teknik ressam, babası imar planlamacısı idi. Ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Kolejinde okudu. 1996 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü burslu kazanır, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü ise derece ile kazanır. Tercihini Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından yana kullanarak burada okudu. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

İstanbul'da ki oyunculuk serüveni BKM ile başladı. 2001 yılından beri sahnelerde olan Özge Özder, 2005 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrolu olarak rol almaktadır.







Özge Özder, 2007-2008 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in 1925'te yazdığı romanından uyarlanan "Dudaktan Kalbe" adlı dizide başrollerde Aslı Tandoğan, Burak Hakkı, Yiğit Özşener ve Fadik Sevin Atasoy ile birlikte oynadı.

Özge Özder, 4-11 Ekim 2013 tarihlerinde yapılan 50. Altın Portakal Film Festivali'nde sunuculuğu Murat Han ile paylaşmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı "Umutsuz Ev Kadınları" adlı dizide Emel karakterini canlandırdı. Dizide diğer başrolleri Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Deniz Uğur canlandırmıştır.

Özge Özder, 2007 yılında Tansel Öngel ile evlendi. 2010 yılında boşandı.



Ödülleri :

2008 - Bedia Muvahhit ödülü, "Üç Kız Kardeş" oyununda Nataşa rolüyle

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2013 - Müziksiz Evin Konukları : Neil Simon - Tiyatro kare

2012 - Matmazel Julie'den Esinti : August Strindberg - Talimhane Tiyatrosu

2012 - Oyun: Samuel Beckett - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2011 - Gizli Oturum : Jean Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 - Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 - Leons ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 - Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2007 - Ceza Kanunu : İ.Ahmet Nuri Sekizinci - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2006 - Düş Oyuncakları : Shakespeare Kolaj - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2006 - Baba: August Strindberg - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2004 - Klaksonlar Borazanlar Bırtlar : Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2003 - Barış Ormanında Yarış : Fikret Terzi - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2003 - Bahar Noktası : William Shakespeare - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2002 - İki Kişilik Hırgür : Eugène Ionesco - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2002 - Cephede Piknik Yok : Fernando Arrabal - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Filmleri ve Dizileri :

2011 - 2014 - Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)

2011 - Türkan (Zeynep) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Ömre Bedel (TV Dizisi)

2008 - Başka Semtin Çocukları (Gül) (Sinema Filmi)

2007 - Sıfır Dediğimde (Genç Müberra) (Sinema Filmi)

2007 - 2008 - Dudaktan Kalbe (TV Dizisi)

2006 - İyi ki Varsın (Aslı) (TV Dizisi)

2006 - Umut Adası (Sibel) (Sinema Filmi)

2006 - Sınav (Candan Hoca) (Sinema Filmi)

2005 - Emret Komutanım (Hemşire Sultan) (TV Dizisi)

2005 - Emret Komutanım (Hemşire Sultan) (TV Dizisi)

2004 - İyi Aile Robotu (Çağla) (TV Dizisi)

2004 - Uy Başuma Gelenler (TV Dizisi)

2004 - Haziran Gecesi (Lale) (TV Dizisi)

2004 - Aşkın Mucizeleri (TV Dizisi)

2003 - Hayat A.Ş. (TV Dizisi)

2003 - Estağfurullah Yokuşu (Didem) (TV Dizisi)

2001 - Çifte Bela (TV Dizisi)

2000 - Dadı (Derya) (TV Dizisi)

1998 - Sonbahar Kadınları (Hayal) (TV Dizisi)

1993 - Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi)

