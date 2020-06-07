Kuruluş Osman 25.bölüm fragmanında hangi sahnenin ön plana çıkacağı iple çekilirken, son bölümde Yeşim Ceren Bozoğlu'nun rolünü üstlendiği Bahadır'ın annesi ve Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun, Zöhre Hatun'un obadaki yemekleri zehirleyip dört bir tarafa tehlike tohumları saçtığının farkına varır varmaz herkese uyarı gerçekleştirdi. Alişar'ı etkisiz hale getiren Osman Bey'in uç bölgesindeki Moğol baskısını kırabilmek adına amansız bir mücadele sergilemesinin ardından Kuruluş Osman'da neler olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

KURULUŞ OSMAN 25.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Senaryosunu; Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın üstlendiği, genel yönetmenlik koltuğunda da Metin Günay'ın oturduğu, yetenekli oyuncu kadrosu, etkileyici olay örgüsü ve başarılı prodüksiyonu ile her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirerek izlenme rekorları elde eden Kuruluş Osman 25.bölüm fragmanı yayınlandı.







KURULUŞ OSMAN 25.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Diriliş Ertuğrul adlı dizi projesiyle beraber yakından bildiğimiz ve dünya çapında hatrı sayılır derecede başarılar elde eden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında bulunduğu, Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın ise yönetmenliğinde yer aldığı Bozdağ Film imzasıyla ekrana taşınan Kuruluş Osman 25.bölümü 10 Haziran Çarşamba tarihinde saat 20:00'da hafızalarda derin bir iz bırakacak sahneleriyle televizyon ekranlarında seyircisini ağırlayacak.

KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

Köklü Türkmen aşireti Çobanoğulları'nın beyinin kardeşi olan Hazal Hatun, Kayı Obası'nı gördüğünde büyüklüğüne şaşırırken, obaya görkemli bir giriş yaptı. Hazal Hatun, kendisini görünce büyük şaşkınlığa düşen Zöhre'ye "Neye şaşırırsın Zöhre! Bi hoş geldin demek yok mu!" diyerek çıkışırken, Dündar'ı Bi çağrınla su gibi aktım rüzgar gibi yettim bey…Evvela başımız sağolsun… Duydum ki başın dumanlıymış…" sözleriyle selamladı.

Hazal Hatun, Dündar'ın gelişini haber etmemesine sitem etmesine karşılık "Bitinya ucunun en namlı beyinin avradı, Nikea ellerinin en yaman beyinin bacısıyım, bize ne ola ki Dündar Bey!" şeklinde yanıtladı.

KAYI ALPLERİ ALİŞAR'IN KONAĞINI ELE GEÇİRDİ

Gündüz Bey ve Bamsı Bey liderliğindeki Kayı alpleri, Alişar'ın konağını ele geçirdi.

Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak Alişar'ı oyuna getiren Osman Bey, Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra Bala Hatun ve Selcan Hatun'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı.