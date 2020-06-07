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    • 21.06.2020 14:56
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    25. bölüm ortalık karıştı savaşın ayak sesleri...

    Çarşamba akşamlarına damgasını vuran ve heyecanla takip edilen dizisinde bu hafta heyecan dolu dakikalar yaşandı. Çarşamba günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'da bu hafta yeni bir dönem başladı. 24 bölümde obaya 'in eşi 'un gelmesiyle birlikte dengeler değişti. uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişti.

    Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı izle! Büyük ihanet...

    25.bölüm fragmanında hangi sahnenin ön plana çıkacağı iple çekilirken, son bölümde 'nun rolünü üstlendiği Bahadır'ın annesi ve 'in eşi , Zöhre Hatun'un obadaki yemekleri zehirleyip dört bir tarafa tehlike tohumları saçtığının farkına varır varmaz herkese uyarı gerçekleştirdi. Alişar'ı etkisiz hale getiren 'in uç bölgesindeki Moğol baskısını kırabilmek adına amansız bir mücadele sergilemesinin ardından Kuruluş Osman'da neler olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    KURULUŞ OSMAN 25.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

    Senaryosunu; , Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın üstlendiği, genel yönetmenlik koltuğunda da Metin Günay'ın oturduğu, yetenekli oyuncu kadrosu, etkileyici olay örgüsü ve başarılı prodüksiyonu ile her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirerek izlenme rekorları elde eden Kuruluş Osman 25.bölüm fragmanı yayınlandı.



    KURULUŞ OSMAN 25.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    adlı dizi projesiyle beraber yakından bildiğimiz ve dünya çapında hatrı sayılır derecede başarılar elde eden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında bulunduğu, Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın ise yönetmenliğinde yer aldığı Bozdağ Film imzasıyla ekrana taşınan Kuruluş Osman 25.bölümü 10 Haziran Çarşamba tarihinde saat 20:00'da hafızalarda derin bir iz bırakacak sahneleriyle televizyon ekranlarında seyircisini ağırlayacak.

    KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Osman Bey, 'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, 'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

    Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

    Köklü Türkmen aşireti Çobanoğulları'nın beyinin kardeşi olan Hazal Hatun, Kayı Obası'nı gördüğünde büyüklüğüne şaşırırken, obaya görkemli bir giriş yaptı. Hazal Hatun, kendisini görünce büyük şaşkınlığa düşen Zöhre'ye "Neye şaşırırsın Zöhre! Bi hoş geldin demek yok mu!" diyerek çıkışırken, Dündar'ı Bi çağrınla su gibi aktım rüzgar gibi yettim bey…Evvela başımız sağolsun… Duydum ki başın dumanlıymış…" sözleriyle selamladı.

    Hazal Hatun, Dündar'ın gelişini haber etmemesine sitem etmesine karşılık "Bitinya ucunun en namlı beyinin avradı, Nikea ellerinin en yaman beyinin bacısıyım, bize ne ola ki Dündar Bey!" şeklinde yanıtladı.

    KAYI ALPLERİ ALİŞAR'IN KONAĞINI ELE GEÇİRDİ

    ve liderliğindeki Kayı alpleri, Alişar'ın konağını ele geçirdi.

    Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak Alişar'ı oyuna getiren Osman Bey, Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra Bala Hatun ve 'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı.

    Haberler Magazin Kuruluş Osman 25. bölüm ortalık karıştı savaşın ayak sesleri...
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