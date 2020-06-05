Kuruluş Osman'ın Ertuğrul Gazi'si Yeşilçam'ın usta oyuncusu olacak! Engin Altan Düzyatan hayal oldu
Kuruluş Osman 24. bölüm ile milyonları Atv ekranlarına kilitledi. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilirken, dizide Ertuğrul Gazi'yi kimin canlandıracağı merak konusuydu. Diriliş zamanında Ertuğrul Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da oynamasını bekleyen hayranlarına üzücü haber geldi. Dev prodüksiyonlu ATV dizisi Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterine hayat verecek olan isim belli oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kuruluş Osman ile ekranlara geri dönüyor! İşte sürpriz gelişme...
05.06.2020 10:01
- Son Güncelleme: 05.06.2020 10:52
Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan'ı bir arada izlemek için ümitle dizinin ilk bölümünden beri bekleyen hayranları ise her gün sosyal medyada sitemlerini dile getirdi. Engin Altan Düzyatan'ın zaman zaman imajını yenilemesi dahi dizinin hayranlarını harekete geçirdi fakat Kuruluş Osman'da artık Ertuğrul Gazi rolü netlik kazandı.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olan "Kuruluş Osman"ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Ediz Hun'un yapım şirketiyle prensipte el sıkıştığı öğrenildi. Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak.
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