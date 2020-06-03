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Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle takdire şayan! Bomba transfer sosyal medyayı salladı

Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman bomba transferiyle ilk kez yayında olacak... 45 yaşındaki başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun olarak karşımıza çıkacak. Bu bomba transferin dizinin seyrini nasıl değiştireceği merakla bekleniyor. Son bölümde Alişar'ın itirafları ile gerçekleri öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun'un Kayı Obası'na gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak. Hazal Hatun'un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak. Geçirdiği büyük değişimle herkesin takdirini kazanan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da çok konuşuluyor. İşte verdiği kilolar ile adeta bambaşka birine dönüşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu...

03.06.2020 12:44 - Son Güncelleme: 03.06.2020 12:44
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle takdire şayan! Bomba transfer sosyal medyayı salladı

Yeşim Ceren Bozoğlu, Kuruluş Osman'a bir geliyor, pir geliyor... Son bölümde Alişar'ın itirafları ile gerçekleri öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun'un Kayı Obası'na gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak.

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Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle takdire şayan! Bomba transfer sosyal medyayı salladı

Hazal Hatun'un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile de şaşırttı. İşte başta Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle takdire şayan! Bomba transfer sosyal medyayı salladı

Cengiz Kurtoğlu

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle takdire şayan! Bomba transfer sosyal medyayı salladı
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle takdire şayan! Bomba transfer sosyal medyayı salladı

Pelin Öztekin

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