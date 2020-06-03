Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle takdire şayan! Bomba transfer sosyal medyayı salladı

Hazal Hatun'un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile de şaşırttı. İşte başta Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu olmak üzere ünlülerin değişimleri.