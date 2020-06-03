Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle takdire şayan! Bomba transfer sosyal medyayı salladı
Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman bomba transferiyle ilk kez yayında olacak... 45 yaşındaki başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun olarak karşımıza çıkacak. Bu bomba transferin dizinin seyrini nasıl değiştireceği merakla bekleniyor. Son bölümde Alişar'ın itirafları ile gerçekleri öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun'un Kayı Obası'na gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak. Hazal Hatun'un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak. Geçirdiği büyük değişimle herkesin takdirini kazanan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da çok konuşuluyor. İşte verdiği kilolar ile adeta bambaşka birine dönüşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu...
03.06.2020 12:44
- Son Güncelleme: 03.06.2020 12:44
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