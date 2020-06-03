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Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer hakkındaki gerçek şoke etti! Duyanlar inanamadı...

Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer hakkındaki gerçek herkesi şoke etti. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide oyunculuğu ile takdir toplayan isimlerin Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer geliyor. Masum güzelliği ile dikkat çeken ve ilk oyunculuk tecrübesini yaşayan Özge Törer'in yaşı duyanları şaşırttı. İşte başta Özge Törer olmak üzere, Kuruluş Osman oyuncularının ve ünlü isimlerin yaşları...

03.06.2020 22:29 - Son Güncelleme: 04.06.2020 00:37
Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer hakkındaki gerçek herkesi şoke etti! Özge Törer meğer...

Kuruluş Osman, 11.yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Osman oyuncu kadrosu birçok çiçeği burnunda oyuncuyu barındırıyor. Kuruluş Osman ile yıldızı parlayan isimler arasında çok merak edilen Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer de var. Hakkında her şey merak edilen güzel yıldızın yaşı duyanları şaşırttı.

İşte başta Özge Törer olmak üzere ünlülerin yaşları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer hakkındaki gerçek herkesi şoke etti! Özge Törer meğer...

NURETTİN SÖNMEZ

1978 yılında dünyaya geldi.

Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer hakkındaki gerçek herkesi şoke etti! Özge Törer meğer...

SARUHAN HÜNEL

7 Ocak 1970

Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer hakkındaki gerçek herkesi şoke etti! Özge Törer meğer...

İSMAİL HAKKI ÜRÜN

1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer hakkındaki gerçek herkesi şoke etti! Özge Törer meğer...

ABDÜL SÜSLER

1981 yılında İstanbul doğdu.

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