Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer hakkındaki gerçek şoke etti! Duyanlar inanamadı...

Kuruluş Osman, 11.yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Osman oyuncu kadrosu birçok çiçeği burnunda oyuncuyu barındırıyor. Kuruluş Osman ile yıldızı parlayan isimler arasında çok merak edilen Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer de var. Hakkında her şey merak edilen güzel yıldızın yaşı duyanları şaşırttı.

İşte başta Özge Törer olmak üzere ünlülerin yaşları.