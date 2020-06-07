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    • 07.06.2020 15:06
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    • 07.06.2020 15:31
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    Cumhurbaşkanlığı “” başlıyor! 'dan 'a adeta yıldızlar geçidi...

    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde başlattığı konser etkinliklerine, normalleşme sürecinde de devam ediyor. “” 23 Nisan'da başlıyor! 'dan 'a, 'dan 'a birbirinden usta sanatçılarla müzik ziyafetine hazır mısınız? İşte "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 günlük programı...

    “İstanbul Yeditepe Konserleri” başlıyor!

    İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden programa, "" adlı yeni bir konser serisi ekleniyor. 8 Haziran'da başlayacak ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler, her gün saat 21:00'da İletişim Başkanlığı Youtube kanalından yayınlanacak.

    YILDIZLAR GEÇİDİ

    İstanbul Boğazı'nın yanı başında Kuruçeşme'de gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 günlük programı belli oldu. 8 Haziran'daki konserinin ardından, takip eden günlerde sırasıyla, , , Alişan, , , , Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, , , Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, ve sahne alacak. "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin takip eden konser programı ilerleyen günlerde açıklanacak.

    "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 günlük programı şöyle:

    8 Haziran – Ajda Pekkan

    9 Haziran – Sibel Can

    10 Haziran – Demet Akalın, Alişan

    11 Haziran – Funda Arar, Hakan Peker

    12 Haziran – Işın Karaca, Coşkun Sabah

    13 Haziran – Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam

    14 Haziran – Serdar Ortaç, Sinan Akçıl

    15 Haziran – Muazzez Ersoy, Zekai Tunca

    16 Haziran – Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten

    17 Haziran – Ebru Yaşar, Bülent Serttaş

    İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı"nda da Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri Fetih coşkusunu yaşatan eserlerle sahne almıştı.

    Haberler Magazin Cumhurbaşkanlığı “İstanbul Yeditepe Konserleri” başlıyor! Ajda Pekkan'dan Sibel Can'a adeta yıldızlar geçidi...
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