İrem Kanan kimdir? Survivor İrem Kanan kim, kaç yaşında, nereli?

İrem Kanan kimdir? Survivor İrem Kanan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler takımıyla Acun Medya arasında düzenlenecek voleybol maçında, Acun Medya takımında yer alacak İrem Kanan kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Daha önceki futbol ve spor oyunlarına da katılan İrem Kanan'ın ismi sık sık Acun Ilıcalı tarafından telaffuz ediliyor. Peki, İrem Kanan kimdir?
İREM KANAN KİMDİR?
İrem Kanan Acun Medya ekibinde yer alan önemli isimlerden birisidir. Acun Medya'da görev alan ancak pek fazla kamera önünde görünmeyen İrem Kanan, Acun Ilıcalı'nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com'un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden tanışıklık içerisindedir.
Ahmet İrem Kanan, Tekirdağ Şarköylüdür. Ancak uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır.
İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Sinem Öztufan, Kenan İmirzalıoğlu'nun da rol aldığı Alacakaranlık dizisinde rol almış ve İmirzalıoğlu'nun sevgilisi rolünü üstlenmişti.
İrem Kanan'ın eşi Sinem Öztufan, 2008 yılının sonlarına doğru anne olmuştur.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'ın 75. yeni bölümü Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izledindi. İiki takımın ödül oyunu için verdiği mücadele ise nefesleri kesti. Ersin Korkut'un sakatlığı sebebiyle adaya veda etmesi sonrası 5 kişi kalan Ünlüler Takımı, 7 kişi olan Gönüllüler'e karşı mücadele etmek zorunda kaldı.
Takımları oyun alanında bu defa parkura değil atışa dayalı bir oyun bekliyordu. Arkadaşlarının çektiği mekanizmada yarışmacılar, başka bir arkadaşlarının kendilerine ilettikleri toplar ile sembolleri devirmeye çalıştı. Oyun zaman zaman gerginliklere sahne olurken, ortada büyük bir mücadele de vardı.
Final turu ise büyük bir heyecana sahne oldu. Elif ve Evrim final turunda sahneye çıktı. Kazanan ise Ünlüler Takımı oldu.
SURVİVOR ÖDÜLÜ NEYDİ?
Oyunun sunuculuğunu yapan Murat Ceylan, ödülün orman evinde pizza olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmayı erkeklerde kazanan Gönüllüler Takımı'ndan Yasin oldu. Kadınlarda kazanan ise yine Gönüllüler Takımı'ndan Evrim oldu...