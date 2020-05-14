Survivor oyunlarında hem Ünlüler hem de Gönüllüler en büyük mücadeleyi vererek kazanmak için uğraşıyor. Sadece bedenen değil psikolojik olarak da yıpranan yarışmacılar birbirleriyle tartışmaya da sık sık giriyor. Survivor ödül oyununda Mert ile Evrim arasındaki gerginlik sunucu Murat'ın araya girmesiyle sakinleşti. Bu gelişmeler üzerine Survivor Evrim'in kaç yaşında olduğu, mesleği gibi sorular da araştırılmaya başlandı. Haberimizde tüm bilgileri bulabilirsiniz.
SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.
Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."
SURVİVOR'DA DÜN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da dün akşam ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün orman evinde pizza olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı Ünlüler takımı oldu. 13 Mayıs 2020 tarihli Survivor 75. bölümde oynanan bireysel sembol oyunlarını erkeklerde Yasin, kadınlarda Evrim kazandı.