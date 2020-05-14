2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimdir? Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan filmlerin konuları ve oyuncuları merak ediliyor. Bu filmlerden birisi de "2012" filmi oldu. Bir dönem popüler olan 2012 kıyamet senaryolarını konu edinen film, heyecan dolu aksiyon sahneleriyle izleyicilerle buluşacak. Peki; 2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimdir? İşte yanıtı!

2012 KONUSU NEDİR?

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah'nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.