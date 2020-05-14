2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimdir? Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan filmlerin konuları ve oyuncuları merak ediliyor. Bu filmlerden birisi de "2012" filmi oldu. Bir dönem popüler olan 2012 kıyamet senaryolarını konu edinen film, heyecan dolu aksiyon sahneleriyle izleyicilerle buluşacak. Peki; 2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimdir? İşte yanıtı!
2012 KONUSU NEDİR?
Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah'nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.
Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine'nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine'ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine'ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach'in hayatı da garipleşecektir. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine'ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.
2012 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
2012 Yönetmen: Rob Letterman
2012 Oyuncular: John Cusack, Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage