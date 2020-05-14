SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 75. yeni bölümü Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izledindi. İiki takımın ödül oyunu için verdiği mücadele ise nefesleri kesti. Ersin Korkut'un sakatlığı sebebiyle adaya veda etmesi sonrası 5 kişi kalan Ünlüler Takımı, 7 kişi olan Gönüllüler'e karşı mücadele etmek zorunda kaldı.

Takımları oyun alanında bu defa parkura değil atışa dayalı bir oyun bekliyordu. Arkadaşlarının çektiği mekanizmada yarışmacılar, başka bir arkadaşlarının kendilerine ilettikleri toplar ile sembolleri devirmeye çalıştı. Oyun zaman zaman gerginliklere sahne olurken, ortada büyük bir mücadele de vardı.

Final turu ise büyük bir heyecana sahne oldu. Elif ve Evrim final turunda sahneye çıktı. Kazanan ise Ünlüler Takımı oldu.