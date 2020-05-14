Talihsiz bir vedanın yaşandığı Survivor 2020'de heyecanlı ve zorlu parkur mücadelesi devam ediyor. Survivor'da dün akşam iki farklı oyun oynandı, biri ödül oyunu diğeri ise bireysel sembol oyunuydu. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak edildi. Bireysel sembol oyunu ise erkekler ve kadınlar arasında ayrı ayrı oynandı. Peki bireysel sembol oyununun erkek ve kadın kazananları kim oldu? Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği Survivor son bölümde yaşananları haberimizde bulabilirsiniz.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'ın 75. yeni bölümü Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izledindi. İiki takımın ödül oyunu için verdiği mücadele ise nefesleri kesti. Ersin Korkut'un sakatlığı sebebiyle adaya veda etmesi sonrası 5 kişi kalan Ünlüler Takımı, 7 kişi olan Gönüllüler'e karşı mücadele etmek zorunda kaldı.
Takımları oyun alanında bu defa parkura değil atışa dayalı bir oyun bekliyordu. Arkadaşlarının çektiği mekanizmada yarışmacılar, başka bir arkadaşlarının kendilerine ilettikleri toplar ile sembolleri devirmeye çalıştı. Oyun zaman zaman gerginliklere sahne olurken, ortada büyük bir mücadele de vardı.
Final turu ise büyük bir heyecana sahne oldu. Elif ve Evrim final turunda sahneye çıktı. Kazanan ise Ünlüler Takımı oldu.
SURVİVOR ÖDÜLÜ NEYDİ?
Oyunun sunuculuğunu yapan Murat Ceylan, ödülün orman evinde pizza olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmayı erkeklerde kazanan Gönüllüler Takımı'ndan Yasin oldu. Kadınlarda kazanan ise yine Gönüllüler Takımı'ndan Evrim oldu...