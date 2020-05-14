Survivor Sercan Yıldırım sevgilisi var mı? Survivor Sercan sevgilisi kim? Elif Aydın kimdir? 2020 Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasına Sercan Yıldırım damga vurmuştu. Eski futbolcu Sercan, yarışmada Nisa isimli bir yarışmacıya aşık olduğunu belirtmiş ve haftalar sonra Nisa'ya açılmıştı. Nisa'nın olumsuz cevabı sonrası adeta yıkılan Sercan'a sosyal medyadan büyük destek gelmişti. Ancak yeni bir haber gündeme bomba gibi düştü. Sercan Yıldırım'ın sevgilisi olduğu iddia edildi. Peki; Sercan Yıldırım sevgilisi var mı? Survivor Sercan sevgilisi kim? Elif Aydın kimdir? Yanıtları haberimizde…
SURVİVOR SERCAN SEVGİLİSİ VAR MI?
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2020' yarışmacılarından Sercan Yıldırım'ın uzun zamandır Elif Aydın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Survivor'da gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı ile adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım'ı sevgilisi Elif Aydın terk etti.
Günaydın'dan Bülent Cankurt bu olayı köşesinde kaleme aldı:
"Sahadaki süratiyle tanınan futbolcu Sercan Yıldırım'ın aşk hayatındaki hızına da yetişilmiyor!
Survivor ünlüler takımında yarışan Sercan, konuşulanlara göre adada da huyundan vazgeçmedi; gönüllüler takımında yarışan Nisa ile adı aşk dedikodularına karıştı!
Aşk haberi doğru-yanlış bilmiyorum ama bildiğim; 'Ada Çapkını' Sercan, Dominik'ten İstanbul'a döndüğünde hayatının şokunu yaşayacak!
Çünkü kendisini 15 Şubat'ta Dominik'e uğurlayan sevgilisi Elif Aydın, çıkan aşk haberlerinin ardından, gıyabında da olsa Sercan'ı kapının önüne koydu! Önceki gün birlikte yaşadıkları evden Sercan'ın pılısını pırtısını toplayıp, bir kamyonla Bursa'ya ailesinin evine yolladı!
Dominik'te dış dünya ile iletişimi yasak olduğu için her şeyden habersiz olan Sercan, İstanbul'a döndüğünde neye uğradığına şaşıracak! Burada, hem evden atıldığını hem de sevgilisinden olduğunu öğrenecek olan Sercan'ın o anki yüz ifadesini çok merak ediyorum doğrusu.
ELİF AYDIN KİMDİR?
Elif Aydın hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Sercan ile sevgilisi Elif Aydın'ın, yaklaşık 1.5 yıldır Zekeriyaköy'de lüks bir sitede oturduğu belirtiliyor.