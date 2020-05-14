Sercan Yıldırım sevgilisi var mı? Survivor Sercan sevgilisi kim? Elif Aydın kimdir?

Çünkü kendisini 15 Şubat'ta Dominik'e uğurlayan sevgilisi Elif Aydın, çıkan aşk haberlerinin ardından, gıyabında da olsa Sercan'ı kapının önüne koydu! Önceki gün birlikte yaşadıkları evden Sercan'ın pılısını pırtısını toplayıp, bir kamyonla Bursa'ya ailesinin evine yolladı!

Dominik'te dış dünya ile iletişimi yasak olduğu için her şeyden habersiz olan Sercan, İstanbul'a döndüğünde neye uğradığına şaşıracak! Burada, hem evden atıldığını hem de sevgilisinden olduğunu öğrenecek olan Sercan'ın o anki yüz ifadesini çok merak ediyorum doğrusu.

ELİF AYDIN KİMDİR?

Elif Aydın hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Sercan ile sevgilisi Elif Aydın'ın, yaklaşık 1.5 yıldır Zekeriyaköy'de lüks bir sitede oturduğu belirtiliyor.