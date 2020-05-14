"BU GİDİŞ GÜZEL BİR GİDİŞ DEĞİL"



Survivor Mert: "Bu gidiş güzel bir gidiş değil. Tüm samimiyetimle söylemek isterim ki çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm.Ersin burada şampiyonluk yolunda ciddi bir rakipti. Aramızda son hafta baya bir gerginlik oldu.



Fakat ben Ersin'in bu şekilde değil de, onunla bir mücadeleye girerek gitmesini isterdim. Bu şekilde gitmesini beni üzdü" ifadelerini kullandı.