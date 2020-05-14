Sakatlığından dolayı Survivor yarışmasından diskalifiye edilen Ersin'in Mert ile yakın arkadaştı. Son zamanda ikilinin arası açılmış ve Ersin de ada konseyinde elenmesi yönünde Mert'in ismini vermişti. Bu olay üzerine Survivor Mert kendisine yeni bir baraka yaparak adadaki diğer yarışmacıların da kendi ismini verdiği için yarışmaya tek devam etmeye karar vermişti. Survivor Ersin Korkut ile Mert vedalaştı ve helalleşti.
"BU GİDİŞ GÜZEL BİR GİDİŞ DEĞİL"
Survivor Mert: "Bu gidiş güzel bir gidiş değil. Tüm samimiyetimle söylemek isterim ki çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm.Ersin burada şampiyonluk yolunda ciddi bir rakipti. Aramızda son hafta baya bir gerginlik oldu.
Fakat ben Ersin'in bu şekilde değil de, onunla bir mücadeleye girerek gitmesini isterdim. Bu şekilde gitmesini beni üzdü" ifadelerini kullandı.
SURVİVOR MERT KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.
Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.
2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.
2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.
2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.
Filmleri ve Dizileri:
2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015
2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)
2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)
2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)
2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)
2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)
2007 - Oyun Bitti (Murat) (TV Dizisi)
2006 - Rüyalarda Buluşuruz (Murat) (TV Dizisi)
2005 - Nehir (TV Dizisi)
2005 - Asla Unutma (Salih) (TV Dizisi)