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    • 14.05.2020 18:04
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    Son dakika haberleri: Survivor ekibi İstanbul'a geldi! Karantinada kalacaklar

    Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı 'nın ekibi, Türkiye'ye döndü! Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a gelen Survivor ekibi, KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

    Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı 'nın ekibi, yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a gelen Survivor ekibi bir süre karantaniya alınacak.

    14 GÜN KYK YURDUNDA KARANTİNADA KALACAKLAR

    Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

    Ilıcalı, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.

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