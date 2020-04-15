Survivor gönüllülerden ünlülere kim geçti? Kim hangi takıma geçti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de yeni takımların nasıl olduğu merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı değişiklikte Ünlüler takımında bir kişi Gönüllüler takımına geçiyor. Hangi oyuncuların takım değiştirdiği araştırılmaya başlandı. İşte Survivor gönüllülerden ünlülere kim geçti? Survivor 2020 yeni takımlar nasıl oldu? İlgi gören yarışma programı Survivor 14 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümünde farklı bir konsey ile yayınlandı. Ancak Survivor konseyinde bu kez eleme değil, takımların karıştığı bir konsey yaşandı. Dolayısıyla Survivor'da bu hafta eleme olmayacak.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da salı akşamı takım değişiminden önce yarışmacılar parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 14 Nisan Salı akşamı mücadele veren yarışmacılar iletişim oyununu kazanmak için ter döktü. Oynanan oyun sonrası Survivor'da iletişim ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece sevdikleriyle iletişim kurma şanslı elde etti.
SURVİVOR KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Survivor'da yeni takımlar yeniden kuruldu Konseyde, 2 takımdan 2 ismin yer değiştireceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ünlüler Takımından Gönüllüler Takımı'na geçen isimler gecenin sonunda belli oldu. Survivor 2020'de Ünlüler Takımından Gönüllüler'e geçen isim Berkan oldu. Yunus Emre ise, Survivor Gönüllüler Takımı'ndan Ünlüler Takımı'na geçen isim oldu.
Yarışmacılar, çarşamba gününden itibaren yeni takımlarında mücadele verecek.
SURVİVOR'DA ELEME OLACAK MI?
İlgi gören yarışma programı Survivor 14 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümünde farklı bir konsey ile yayınlandı. Ancak Survivor konseyinde bu kez eleme değil, takımların karıştığı bir konsey yaşandı. Dolayısıyla Survivor'da bu hafta eleme olmayacak. Survivor'da elemenin önümüzdeki hafta salı günü yapılması bekleniyor. Gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SURVİVOR SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da en fazla SMS oyu alan isimler Aycan ve Ezgi oldu. İki ismin belirlediği Ersin ve Mert eleme potasına kaldı. 4 kişi arasında geçen eleme heyecanında Perviz elenerek Survivor'dan ayrıldı.Güçlü bir yarışmacı olan Perviz'in elenmesi karşı takımı ve ekran karşısındakileri şaşırttı.
SURVIVOR TAKIMLARIN LİDERLERİ KİM?
Sunucu Acun Ilıcalı birleşme partisi sonrası takımların karılacağını ve yeni takımlarda birer liderin olacağını açıklamıştı. Merak edilen bir diğer konuda bu liderlerin kim olacağı oldu. Takım liderlerini yarışmacılar oylama yaparak seçecek. Bu nedenle beklenen iki liderin Barış ve Mert olması yüksek ihtimal.