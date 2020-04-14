Birleşme partisi 14 Nisan Survivor yeni takımlar nasıl? Sorusu binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda Survivor'da birleşme partisi yapıldı ve bu parti sonrası programın yapımcısı Acun Ilıcalı takımlarda değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yayınlanan fragmanlarda ada konseyinde Ilıcalı takımlarda nasıl değişiklik yapıldığını açıklıyor. Takımlar birleşme partisinden sonra son halini aldı. İzleyiciler kimlerin aynı takımda yer alacağını ve yeni takımlar sonrası yarışmanın nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Peki Survivor'da hangi yarışmacı, hangi takımda yer alıyor? Tüm detaylar sayfamızda
SURVİVOR KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Survivor'da yeni takımlar yeniden kuruldu Konseyde, 2 takımdan 2 ismin yer değiştireceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ünlüler Takımından Gönüllüler Takımı'na geçen isimler gecenin sonunda belli oldu. Survivor 2020'de Ünlüler Takımından Gönüllüler'e geçen isim Berkan oldu. Yunus Emre ise, Survivor Gönüllüler Takımı'ndan Ünlüler Takımı'na geçen isim oldu.
Yarışmacılar, çarşamba gününden itibaren yeni takımlarında mücadele verecek.
SURVİVOR'DA ELEME OLACAK MI?
İlgi gören yarışma programı Survivor 14 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümünde farklı bir konsey ile yayınlandı. Ancak Survivor konseyinde bu kez eleme değil, takımların karıştığı bir konsey yaşandı. Dolayısıyla Survivor'da bu hafta eleme olmayacak. Survivor'da elemenin önümüzdeki hafta salı günü yapılması bekleniyor. Gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SURVİVOR SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da en fazla SMS oyu alan isimler Aycan ve Ezgi oldu. İki ismin belirlediği Ersin ve Mert eleme potasına kaldı. 4 kişi arasında geçen eleme heyecanında Perviz elenerek Survivor'dan ayrıldı.Güçlü bir yarışmacı olan Perviz'in elenmesi karşı takımı ve ekran karşısındakileri şaşırttı.
Survivor 2020 birleşme sonrasında takımlar nasıl oluştu?
Yarışmada geçen sezon birleşme partisiyle birlikte takımlar karılmıştı. Bu senede takımların karılacağı söylenmişti. Takımlar birleşme partisinden sonra son halini aldı. İzleyiciler kimlerin aynı takımda yer alacağını ve yeni takımlar sonrası yarışmanın nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.
Sercan ile Nisa aynı takıda mı olacak?
Survivor 2020'nin en konuşulan olayı şüphesiz Sercan ve Nisa arasındakiler oldu. Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın Nisa'ya karşı tavırları sonrası herkes ikilin arasında ne olduğunu konuşmaya başlamıştı. Takımların karışacağının gündeme gelmesiyle ikilinin aynı takımda olup olmayacağı da merak ediliyor.
Takımların lideri kim oldu?
Sunucu Acun Ilıcalı birleşme partisi sonrası takımların karılacağını ve yeni takımlarda birer liderin olacağını açıklamıştı. Merak edilen bir diğer konuda bu liderlerin kim olacağı oldu. Takım liderlerini yarışmacılar oylama yaparak seçecek. Bu nedenle beklenen iki liderin Barış ve Mert olması yüksek ihtimal.
13 Nisan Survivor birleşme sonrasında yeni kurallar nasıl oldu 2020?
Acun Ilıcalı birleşme partisinde takımların karılacağını açıklarken, yeni takımlarla beraber yeni kurallarında geleceğini belirtmişti. İzleyiciler birleşme sonrası oluşacak yeni takımları ve yeni kuralları merakla bekliyor. Birleşme sonrası yarışmaların heyecanının bir kat daha artması bekleniyor. Yeni takım tahminleri Takımların karılmasının ardından yeni takımlarla ilgili olabilecek en yüksek ihtimalle belirlenen takımlar şu şekilde;
Ünlüler
1-Mert
2-Yasin
3-Sercan
4-Ersin
5-Nisa
6-Elif
7-Evrim
8- Gizem
Gönüllüler
1-Barış
2-Yunus Emre
3-Aycan
4-Aşkım
5-Ardahan
6-Berkan
7-Cemal Can
8-Ezgi
SURVİVOR NİSA NEDEN AĞLADI?
13 Nisan 2020 Pazartesi günü ekrana gelen son bölüme Nisa'nın tavırları damga vurdu. Mavi takımda yer alan Nisa voleybol geçmişi olmasına rağmen voleybol oyununda yer almak istemediğini belirtti.
Takım arkadaşları sahada galibiyet için mücadele ederken Nisa bulundukları alandan takıma herhangi bir destek vermedi. Galibiyet gelmesine rağmen takım arkadaşlarının yanına gitmeyen ve sevinmeyen Nisa'yı Cemal Can zorla parkur alanına getirebildi. Nisa'nın tavırları Yasin ve Evrim'in tepkisine neden oldu.
Oyun sonrası tüm yarışmacılarla ilgili görüşlerini açıklayan Acun Ilıcalı, Nisa'nın yaptıklarının takım anlayışına aykırı bir durum olduğunu belirterek neden oynamak istemediğini sordu. Bunun üzerine ağlamaklı olan Nisa "Burada söylemek istemiyorum" diyerek yanıt verdi. Ödüle giden gönüllüler takımı burada da Nisa'yı neşelendirmeye çalışsa da Nisa'nın gece boyunca keyfi yerinde değildi. Genç yarışmacının neden ağladığı şimdilik gizemini korurken önümüzdeki günlerde olayın aydınlığa kavuşması bekleniyor.