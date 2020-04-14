SURVİVOR'DA ELEME OLACAK MI?

İlgi gören yarışma programı Survivor 14 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümünde farklı bir konsey ile yayınlandı. Ancak Survivor konseyinde bu kez eleme değil, takımların karıştığı bir konsey yaşandı. Dolayısıyla Survivor'da bu hafta eleme olmayacak. Survivor'da elemenin önümüzdeki hafta salı günü yapılması bekleniyor. Gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'da en fazla SMS oyu alan isimler Aycan ve Ezgi oldu. İki ismin belirlediği Ersin ve Mert eleme potasına kaldı. 4 kişi arasında geçen eleme heyecanında Perviz elenerek Survivor'dan ayrıldı.Güçlü bir yarışmacı olan Perviz'in elenmesi karşı takımı ve ekran karşısındakileri şaşırttı.