Kayınvalideleri ile beraber katılan gelinlerin en yüksek puanla tamamlayıp haftanın birincisi seçilerek 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olabilmek için yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada programında Korona Virüsü kurallarına uyulmaması üzerine izleyici kitlesi isyan bayraklarını kaldırdı. Zuhal Topal'ın sunumu eşliğinde gerçekleşen programda bilindiği üzere bu hafta itibariyle koronavirüsünden korunmak için konsept değişikliği uygulanarak yarışmacı kişilerin yemeklerini hazırlayabilmesi ve diğerlerinin de tadım yapıp puanlamada bulunabilmesi açısından ortak bir ev belirlenmişti.





ŞEHİR DEĞİŞTİRMEME KURALI DA HİÇE SAYILDI

Tüm bunların yanı sıra programın sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, seyircilere bilgilendirip gerekli bütün önlemleri aldıklarının altını özellikle çizse de ekranda gördükleri karşısında seyirciler isyan edip eleştiri oklarının merkezine yerleştirdi. Format değişikliği ile beraber program tarafından hazırlanan İstanbul'daki bu ortak eve katılan yarışmacı ismin farklı şehirden olması da il değiştirmeme kuralının bozulduğunu ortaya koydu.





SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜLER

Gerek sağlık uzmanları gerekse konuyla yakından ilgilenen yetkililer tarafından her fırsatta ısrarla Korona Virüsü ile mücadele kapsamında sosyal mesafe koşulunun önemini vurgularken ve televizyon dünyasında yer alan pek çok dizi projesi de çekimleri iptal ederken Zuhal Topal'la Sofrada programında belirtilen kuralın yerine getirilmemesi üzerine seyircisi sosyal platfromda sert sözlerle tepkisini gösterdi.







"KORONAVİRÜS SOFRANIN BAŞKÖŞESİNDE"

Skandal görüntüler Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un da gündemindeydi. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Aytuğ, yazısında şu ifadelere yer verdi:







FOX'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programı sosyal mesafe tanımazlığı yüzünden izleyicilerden büyük tepki aldı. Topal ve ekibi sözde yeni tedbirler almışlardı. Evlere gitmiyor, ortak bir mekanda gelin ve kaynanaları ağırlıyordu. Gelin görün ki sosyal mesafeden haberleri yok gibiydi. Bir küçücük sofraya 6 kişi sığışınca aralarındaki mesafe de normal olarak bir metrenin altına düştü. Üstelik şehirlerarası yolculuk yasak olduğu halde programa katılmak için Bartın'dan İstanbul'a gelen bir gelinin olması da izleyiciye "Yok artık" dedirtti.

