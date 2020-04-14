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    • 15.04.2020 13:53
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    Yürekleri dağlayan kayıp: . bölüm fragmanı yayınlandı! Haşmet ve Tipi masayı ele geçiriyor

    Salı akşamlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Kasaplar, Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizdi ve vakit kaybetmeden harekete geçti. Ortalığın iyice karıştığı bölümün ardından . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar...

    EDHO 164. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 163. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Hurşit'in ölümü yürekleri dağladı. Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürdü. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam acılı ve hızlı oldu. İşte EDHO 164. bölüm fragmanı

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.

    HAŞMET'İN İNTİKAMI

    Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.

    ÇAKIRBEYLİLER STRATEJİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

    Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar.

    KASAPLAR HAREKETE GEÇİYOR

    Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.

    ACI KAYIP

    Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.
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