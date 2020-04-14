HAŞMET'İN İNTİKAMI

Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.

ÇAKIRBEYLİLER STRATEJİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar.