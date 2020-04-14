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Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı hakkında şok gerçek! Hiçbir sebep belirtmeden 'istemiyorum' demişti...
Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı hakkında şok gerçek! Hiçbir sebep belirtmeden 'istemiyorum' demişti...
Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı, sempatik ve naif tavırlarıyla dikkat çekiyor. Önceki gün yayınlanan bölümdeki voleybol oyununda Nisa'nın oynamak istememesi herkesi şoke etti. Nisa'nın hiçbir sebep belirtmeden yarışmaya dahil olmamak isteyişine Acun Ilıcalı, "Sen hiçbir şeyin zorunda değilsin." diyerek onay vermişti. Survivor yarışmacısı Nisa'nın voleybol oyununda 'oynamak istemiyorum' deme nedeni ortaya çıktı. Genç yarışmacı son günlerde karşı takımında bulunan Sercan Yıldırım'ın kendisinden hoşlanması ile sık sık gündeme geliyordu...
14.04.2020 15:34
- Son Güncelleme: 14.04.2020 15:34
Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. İki takım voleybol maçı yaptı ve kazanan Gönüllüler takımı oldu. Oyundan daha çok konuşulan konu ise Nisa'nın voleybol maçında oynamak istememesi oldu.
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Genç yarışmacı hiçbir sebep belirtmeden Acun Ilıcalı'ya voleybol maçında oynamak istemediğini söyledi. Acun Ilıcalı, Nisa'nın bu isteğine onay vererek, "Sen hiçbir şeyin zorunda değilsin." dedi.
Nisa'nın oyun boyunca moralsiz olduğu anlar kameralardan kaçmadı. Genç yarışmacı arkadaşlarının devamlı moral vermesine rağmen motive olamadı.
Gönüllüler takımı oyunu kazandıktan sonra da Nisa'nın moralinin bir hayli bozuk olduğu o anlar dikkatlerden kaçmadı.
Gönüllüler karşılaşmayı kazanırken yemek ödülünün de sahibi oldu.