Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı hakkında şok gerçek! Hiçbir sebep belirtmeden 'istemiyorum' demişti...

Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. İki takım voleybol maçı yaptı ve kazanan Gönüllüler takımı oldu. Oyundan daha çok konuşulan konu ise Nisa'nın voleybol maçında oynamak istememesi oldu.