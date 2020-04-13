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Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa aşk bombasında şok gelişme! Sercan Yıldırım'ın aşk sicilinde Hülya Avşar'ın bile...

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia ediliyordu. İzleyiciler Sercan ve Nisa sevgili mi, aşk mı yaşıyor sorularının yanıtlarını ararken, birleşme partisinde olanlar kafaları karıştırdı. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili çok kabarık, Hülya Avşar'ın bile izi var.

13.04.2020 08:37 - Son Güncelleme: 13.04.2020 11:33
Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa aşk bombasında şok gelişme! Sercan Yıldırım'ın aşk sicilinde Hülya Avşar'ın bile...

'Survivor'ın 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 44. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Ancak partiye aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa damgasını vurdu. Yemek sırasında yan yana oturan Nisa ile Cemal Can, Sercan ile de Aşkım arasında ilginç anlar yaşandı.

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Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa aşk bombasında şok gelişme! Sercan Yıldırım'ın aşk sicilinde Hülya Avşar'ın bile...

ELLERİYLE YEDİRDİLER
Aşkım, Sercan'e elleriyle yemek yedirdi. Aynı şekilde Nisa da Cemal Can'a elleriyle pasta yedirdi.

Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa aşk bombasında şok gelişme! Sercan Yıldırım'ın aşk sicilinde Hülya Avşar'ın bile...

Ardından yapılan şarkı yarışmasında da ikili arasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı.

Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa aşk bombasında şok gelişme! Sercan Yıldırım'ın aşk sicilinde Hülya Avşar'ın bile...

Ardından yapılan şarkı yarışmasında da ikili arasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı.

Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa aşk bombasında şok gelişme! Sercan Yıldırım'ın aşk sicilinde Hülya Avşar'ın bile...

İki yarışmacının da birbirlerine sadece 5'er puan vermeleri sosyal medyada da gündem oldu.

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