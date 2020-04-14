TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül için voleybol karşılaşmasında mücadele etti. Ancak Nisa'nın karşılaşmasında yer almamak istemesi başta Acun Ilıcalı olmak üzere herkesi şaşırttı. Peki, Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında, boyu kaç ve mesleği nedir? İşte merak edilenler...
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor. Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.
VOLEYBOL OYUNUNDA YER ALMADI
Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı, sempatik ve naif tavırlarıyla dikkat çekiyor. Önceki gün yayınlanan bölümdeki voleybol oyununda Nisa'nın oynamak istememesi herkesi şoke etti.
Genç yarışmacı hiçbir sebep belirtmeden Acun Ilıcalı'ya voleybol maçında oynamak istemediğini söyledi. Acun Ilıcalı, Nisa'nın bu isteğine onay vererek, "Sen hiçbir şeyin zorunda değilsin." dedi.
Nisa'nın oyun boyunca moralsiz olduğu anlar kameralardan kaçmadı. Genç yarışmacı arkadaşlarının devamlı moral vermesine rağmen motive olamadı.
Gönüllüler karşılaşmayı kazanırken yemek ödülünün de sahibi oldu.