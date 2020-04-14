TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül için voleybol karşılaşmasında mücadele etti. Ancak Nisa'nın karşılaşmasında yer almamak istemesi başta Acun Ilıcalı olmak üzere herkesi şaşırttı. Peki, Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında, boyu kaç ve mesleği nedir? İşte merak edilenler...

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.