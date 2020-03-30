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    • 30.03.2020 16:47
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    ! 'da canlı yayınında son dakika Gonca Uludağ gelişmesi!

    'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! 27 Ocak tarihinde evden ayrılan Gonca Uludağ, kocası ve kayınvalidesi tarafından elinden alınan 2.5 yaşındaki çocuğu için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istemişti. Doğuma günler kala 2.5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca Uludağ ile ilgili son dakika gelişmesi! Eşi için, "Annesi ile geldi elimi tuttu ve çocuğumu elimden aldı" demişti. Son olarak Esra Erol'da canlı yayınından sonra yapılan incelemeler doğrultusunda Gonca Uludağ'ın 2.5 yaşındaki kızı Ayşe Ceylin Uludağ'ın geçici velayeti anneye verilmişti. Esra Erol'da son dakika Gonca Uludağ gelişmesi!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

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    ATV CANLI YAYIN

    27 Ocak tarihinde evden ayrılan Gonca Uludağ, kocası ve kayınvalidesi tarafından elinden alınan 2.5 yaşındaki çocuğu için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istemişti. Doğuma günler kala 2.5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca Uludağ ile ilgili son dakika gelişmesi!

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 30 MART - TIKLA

    Eşi için, "Annesi ile geldi elimi tuttu ve çocuğumu elimden aldı" demişti. Son olarak Esra Erol'da canlı yayınından sonra yapılan incelemeler doğrultusunda Gonca Uludağ'ın 2.5 yaşındaki kızı Ayşe Ceylin Uludağ'ın geçici velayeti anneye verilmişti. Esra Erol'da son dakika Gonca Uludağ gelişmesi!

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