Uyuşturucu satıcılarını ve kendini 'kötü bir şey söylemedim' diyerek ifşa etti! Esra Erol'da Berivan Kamer'den şok sözler
Esra Erol canlı yayınında şoke eden bir olaya tanıklık edildi. 19 Mart'ta evden işe gidiyorum diye çıkan ve hiçbir izine rastlanamayan 17 yaşındaki Berivan Katmer İzmir'de bulundu. Esra Erol ekibinin ulaştığı Berivan Katmer canlı yayında uyuşturucu satıcılarını ve kendisini ifşa etti. Esra Erol'un ısrarlı soruları karşısında kendince kötü bir şey söylemediğini düşünerek uyuşturucu şebekesi hakkında canlı yayında bilgiler veren Berivan Katmer'in 1.5 yılda 5 kez evden kaçtığı ve iddiaya göre bir kez sattığı uyuşturucudan 3 bin lira gelir elde ettiği de öğrenildi.
27.03.2020 20:25
- Son Güncelleme: 27.03.2020 21:26
"Bir şekilde kendi ayaklarımın üzerinde durdum mu durdum, daha ne! Uyuşturucu satıcılığı yapmadım ama o insanların yanında kaldım. Ondan sonra da elimi eteğimi o ortamlardan çektim. Açık açık konuşacağım, yapmadım ama onlar giderdi ben onların yanında durdurdum, herkes hakkını alırdı sonra kendi yoluna giderdi ve ben şimdi elimi eteğimi çektim. Onlar yaklaşık 20 kişiler ama çete falan da değiller ve onları da korumuyorum. Bana hiçbir şekilde zarar da vermediler."
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