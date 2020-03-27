Uyuşturucu satıcılarını ve kendini 'kötü bir şey söylemedim' diyerek ifşa etti! Esra Erol'da Berivan Kamer'den şok sözler

"Bir şekilde kendi ayaklarımın üzerinde durdum mu durdum, daha ne! Uyuşturucu satıcılığı yapmadım ama o insanların yanında kaldım. Ondan sonra da elimi eteğimi o ortamlardan çektim. Açık açık konuşacağım, yapmadım ama onlar giderdi ben onların yanında durdurdum, herkes hakkını alırdı sonra kendi yoluna giderdi ve ben şimdi elimi eteğimi çektim. Onlar yaklaşık 20 kişiler ama çete falan da değiller ve onları da korumuyorum. Bana hiçbir şekilde zarar da vermediler."