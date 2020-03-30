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Esra Erol eski haliyle şaşırttı! Atv'nin güzel sunucusu Esra Erol kimdir, kaç yaşında?

Esra Erol eski haliyle herkesi şaşırttı. Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de yayınlanan Esra Erol'da canlı yayını ile izleyicisinin karşısına çıkan başarılı sunucu yaşı ile gündem oldu. Esra Erol'un yaşını merak eden hayranları, güzel sunucunun eski halini görünce çok şaşırdı 2 çocuk annesi Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol 12 Mayıs tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. İşte Esra Erol'un eski hali ve şimdiki yaşı...

30.03.2020 17:04 - Son Güncelleme: 30.03.2020 17:14
Esra Erol eski haliyle şaşırttı! Atv'nin güzel sunucusu Esra Erol kimdir, kaç yaşında?

Esra Erol eski haliyle hayranlarını şaşırttı. 37 yaşındaki Esra Erol, 2 erkek çocuk annesi ve Ali Özbir ile evli. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu, eski haliyle gündeme geldi. İşte eskiden çok zayıf olduğu ve bir dönem kısa saç kullandığı görülen Esra Erol'un ve diğer ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

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Esra Erol eski haliyle şaşırttı! Atv'nin güzel sunucusu Esra Erol kimdir, kaç yaşında?

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İLBER ORTAYLI
Esra Erol eski haliyle şaşırttı! Atv'nin güzel sunucusu Esra Erol kimdir, kaç yaşında?
Esra Erol eski haliyle şaşırttı! Atv'nin güzel sunucusu Esra Erol kimdir, kaç yaşında?
Esra Erol eski haliyle şaşırttı! Atv'nin güzel sunucusu Esra Erol kimdir, kaç yaşında?
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