Esra Erol son bölümde şok fuhuş iddiası! 3 yaşındaki çocuğuyla...

2015'te Baha Hanım ile dünya evine giren Ali Akkoç, Manisa'da bir hayat kurduklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlattı. Ali Akkoç, olay gecesi 00.30'da eşinin Adana'ya gideceğini söylediğini akabinde kendisini telefonundan engellediğini belirtti. Ali Bey, eşinin evden giderken bir mektup bıraktığını kimseyle gitmediğini yazdığını söyledi. Akkoç, sonrasında eşinin Adana'ya bir erkeğin yanına gittiğini iki yıldır bu kişi ile konuştuğunu yazdığını açıkladı.