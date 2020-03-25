Esra Erol son bölümde şok fuhuş iddiası! 3 yaşındaki çocuğuyla...
Esra Erol son bölümde fuhuş iddiasıyla yer yerinden oynadı! Ali Akkoç, "Karım Baha Akkoç, 3 yaşındaki kızımız Kadriye Naz'ı da alıp ortadan kayboldu!" iddiasıyla programa başvurdu. Esra Erol ve ekibi kısa sürede Baha Akkoç'u buldu. Canlı yayında yaşanan büyük yüzleşme sonrasında ortaya atılan iddialar şoke etti. Baha Akkoç, yeni tanıştığı İrem Güler, Erdoğan Özdoğlar ve Özdoğanlar ailesi tarafından kandırılarak fuhuşa mı zorlandı? Canlı yayında şoke eden iddialar! Esra Erol'un bile pes dediği Erdoğan Özdoğanlar ve İrem Güler'den şaşırtan sözler... İşte 25 Mart Esra Erol son bölümde yaşananlar!
2015'te Baha Hanım ile dünya evine giren Ali Akkoç, Manisa'da bir hayat kurduklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlattı. Ali Akkoç, olay gecesi 00.30'da eşinin Adana'ya gideceğini söylediğini akabinde kendisini telefonundan engellediğini belirtti. Ali Bey, eşinin evden giderken bir mektup bıraktığını kimseyle gitmediğini yazdığını söyledi. Akkoç, sonrasında eşinin Adana'ya bir erkeğin yanına gittiğini iki yıldır bu kişi ile konuştuğunu yazdığını açıkladı.
Ali Akkoç, eşinin giderken evden sadece eşyalarını aldığını dikkat çekerken paraları olmadığı için değerli bir şey götürmediğini söyledi.Başarılı sunucu Esra Erol, Baha'nın en son Eskişehir'de İrem Güler isimli bir kişi ile görüştüğünün tespit edildiğini açıkladı. Baha Akkoç'un sosyal medyaya olan düşkünlüğü de yayına taşındı.