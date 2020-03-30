Zalim İstanbul bu akşam var mı? Kanal D ekranlarında pazartesi akşamı büyük bir beğeniyle takip edilen Zalim İstanbul'un son bölümünde yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Yayınlanan son bölümde Agah için artık son damla da düştü, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yaptı. Bu akşam dizinin Kanal D yayın akışında yer almaması akıllara Çukur yeni bölüm ne zaman sorusunu getirdi. İşte 30 Mart yayın akışı

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul'un yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Kanal D'den bir açıklama gelmedi. Zalim İstanbul'un yerine bu akşam yerli film Bebek Geliyorum Demez izleyicisiyle buluşacak. Kanal D'den Zalim İstanbul yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.