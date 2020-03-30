Zalim İstanbul bu akşam var mı? Kanal D ekranlarında pazartesi akşamı büyük bir beğeniyle takip edilen Zalim İstanbul'un son bölümünde yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Yayınlanan son bölümde Agah için artık son damla da düştü, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yaptı. Bu akşam dizinin Kanal D yayın akışında yer almaması akıllara Çukur yeni bölüm ne zaman sorusunu getirdi. İşte 30 Mart yayın akışı
ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Zalim İstanbul'un yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Kanal D'den bir açıklama gelmedi. Zalim İstanbul'un yerine bu akşam yerli film Bebek Geliyorum Demez izleyicisiyle buluşacak. Kanal D'den Zalim İstanbul yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
30 MART KANAL D YAYIN AKIŞI
18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Bebek Geliyorum Demez
00:15 Umut Işığım
ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.
Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı:
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu:
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba:
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe:
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Cuma:
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar:
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon
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