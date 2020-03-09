Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Türkiye'nin takip ettiği büyük kavgada son perde! 27 Ocak tarihinde eşi ve kayınvalidesi tarafından 2,5 yaşındaki çocuğu elinden alınan 20 yaşındaki Gonca Uludağ, evladına kavuşabilecek mi? Esra Erol'dan yardım isteyen Gonca'nın gözyaşları, 9 Mart Atv canlı yayınında son bulacak mı?

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 9 MART - TIKLA

Genç yaşta evlenen ve ailesinin sözlerine rağmen onları düşman olarak gören Gonca Uludağ, artık gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddete dayanamayarak evden gittiğini ancak eşi Yasin Uludağ'ın kızını elinden aldığını ifade etmişti.

Boşanmak isteyen genç kadın Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesine göre 8,5 aylık hamile olan Gonca Uludağ'ın 2,5 yaşındaki kızı Ayşe Ceylin Uludağ'ın geçici velayeti anneye verildi.