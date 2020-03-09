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    • 09.03.2020 16:46
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    • 09.03.2020 16:57
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    canlı yayın izle! 9 Mart Pazartesi Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesi!

    Evden kaçtı, karı koca günler sonra karşı karşıya geldi! Hacı ve Müzeyyen, 'da canlı yayınında! Hacı, karısı Müzeyyen'i ikna edebilecek mi? Canlı yayından sonra olanlara inanamayacaksınız!1 4 Şubat günü ortadan kaybolmadan önce Zeliha'nın bıraktığı mektupta neler yazıyordu? Zeliha'nın kaçtığı o evden canlı yayın! 27 Ocak tarihinde evden ayrılan Gonca Uludağ, kocası ve kayınvalidesi tarafından elinden alınan 2,5 yaşındaki çocuğu için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi. Şu anda 8,5 aylık hamile olan Gonca Uludağ, çocuğuna kavuşabilecek mi? Tüm gerçekler 'da canlı yayınında!

    Esra Erol'da canlı izle!

    'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Türkiye'nin takip ettiği büyük kavgada son perde! 27 Ocak tarihinde eşi ve kayınvalidesi tarafından 2,5 yaşındaki çocuğu elinden alınan 20 yaşındaki Gonca Uludağ, evladına kavuşabilecek mi? Esra Erol'dan yardım isteyen Gonca'nın gözyaşları, 9 Mart Atv canlı yayınında son bulacak mı?

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 9 MART - TIKLA

    Genç yaşta evlenen ve ailesinin sözlerine rağmen onları düşman olarak gören Gonca Uludağ, artık gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddete dayanamayarak evden gittiğini ancak eşi Yasin Uludağ'ın kızını elinden aldığını ifade etmişti.

    Boşanmak isteyen genç kadın Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesine göre 8,5 aylık hamile olan Gonca Uludağ'ın 2,5 yaşındaki kızı Ayşe Ceylin Uludağ'ın geçici velayeti anneye verildi.

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    Haberler Magazin Esra Erol canlı yayın izle! 9 Mart Pazartesi Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesi!
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