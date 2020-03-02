Müge Anlı canlı yayınında akılalmaz hikayeler devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 22 yaşında Manisa'da kaybolan Özcan Eren'in başına ne geldiği araştırılıyor. Kayıp Özcan Eren, son 1 aydır çalışmıyordu. Ama öncesinde 6 ay kadar kömür işinde çalışmış… Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya gitti. Orada 1 gün kalıp döndükten sonra, kız kardeşiyle oturduğu mahallede karşılaştı. Kız kardeşine: "Sen eve git! Ben geleceğim" dedi. Ancak 19 yaşındaki genç, evine gitmedi. Kaybolduğu gün öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 2 MART - TIKLA

Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 2 Mart Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.