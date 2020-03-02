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    • 02.03.2020 10:18
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    canlı yayın Atv izle 2 Mart! Özcan Eren'in sır kaybında şok gelişme!

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınının ardından 49 gündür kayıp olan Sultan bulundu. 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma’daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Müge Anlı, Özcan Eren'in sır kaybındaki detayları ortaya çıkarıyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 2 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Müge Anlı canlı izle!

    canlı yayınında akılalmaz hikayeler devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te bugün, 22 yaşında Manisa'da kaybolan Özcan Eren'in başına ne geldiği araştırılıyor. Kayıp Özcan Eren, son 1 aydır çalışmıyordu. Ama öncesinde 6 ay kadar kömür işinde çalışmış… Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya gitti. Orada 1 gün kalıp döndükten sonra, kız kardeşiyle oturduğu mahallede karşılaştı. Kız kardeşine: "Sen eve git! Ben geleceğim" dedi. Ancak 19 yaşındaki genç, evine gitmedi. Kaybolduğu gün öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 2 MART - TIKLA

    Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 2 Mart Atv ını izleyebilir, son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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