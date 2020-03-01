Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta zorlu bir savaşın tam ortasında kalan Çakırbeyli ailesi için her şey tam yoluna girecek derken Boran, yine öfkesine yenik düşerek düşüncesizce hareketleri ile tüm dostlarını bir kez daha tehlikeye attı. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından EDHO 159. yeni bölüm fragmanını bekliyor. EDHO 159. bölüm fragmanı yayına girdi mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz EDHO 159. bölüm fragmanına takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL KESİNTİSİZ İZLE - TIKLA

BORAN'IN ÖLÜMÜNE OY VERDİ!

Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir. En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırttı.

HIZIR'IN YENİ PLANI!

Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek oldu. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvadı.