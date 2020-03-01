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    • Magazin
    • 01.03.2020 17:49
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    • 01.03.2020 18:46
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    Masanın bir ayağı sallanıyor! 159. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Boran bir kez daha ölümün ucun!

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yine zirvede yer aldı. Salı günü yayınlanan bölümde Hızır Çakırbeyli, yeni bir operasyon için harekete geçti ancak Boran bir kez daha başına buyruk hareketi ile tüm dostlarını yeni bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanında neler yaşanacağını merak ediyor.

    EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta zorlu bir savaşın tam ortasında kalan Çakırbeyli ailesi için her şey tam yoluna girecek derken Boran, yine öfkesine yenik düşerek düşüncesizce hareketleri ile tüm dostlarını bir kez daha tehlikeye attı. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından 159. yeni bölüm fragmanını bekliyor. EDHO 159. bölüm fragmanı yayına girdi mi?

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirdi.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz EDHO 159. bölüm fragmanına takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL KESİNTİSİZ İZLE - TIKLA

    BORAN'IN ÖLÜMÜNE OY VERDİ!

    Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir. En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırttı.

    HIZIR'IN YENİ PLANI!

    Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek oldu. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvadı.

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    Haberler Magazin Masanın bir ayağı sallanıyor! EDHO 159. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Boran bir kez daha ölümün ucun!
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