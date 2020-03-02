Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde?
Müge Anlı son bölümde Özcan Eren'le ilgili son durum! 22 yaşındaki Özcan Eren'in kaybının üzerinden 25 gün geçti. İsmail ve Hatice Eren çifti, 7 Şubat'ta Manisa Soma'dan kaybolan 22 yaşındaki oğulları Özcan Eren'i bulmak için Müge Anlı canlı yayınına katılmış ve tecrübeli sunucudan yardım istemişti. Özcan Eren'in, kaybolduktan sonra dedesi Şaban Eren'in evine bırakılan bir fidye mektubu dikkat çekti. 450 bin lira istendiği yazan fidye mektubunda kullanılan ifadeler, bu mektubun hedef şaşırtmak için yazıldığını düşündürdü. Organ mafyası detayı ise herkesi şoke etti. İşte Müge Anlı'daki Özcan Eren'den son durum!
Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya gitti. Orada 1 gün kalıp döndükten sonra, kız kardeşiyle oturduğu mahallede karşılaştı. Kız kardeşine: "Sen eve git! Ben geleceğim" dedi. Ancak 19 yaşındaki genç, evine gitmedi. Kaybolduğu gün öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.
Aynı gün içinde dedesinin üzerine kayıtlı olan beyaz renkli aracı Soma İkiz Kule civarında park edilmiş vaziyette bulundu.
Levent Bey, Özcan'a ulaşamayınca 22 yaşındaki gence, "Beni ara!" şeklinde mesaj attığını dile getirdi. Özcan'ın cevap olarak, "Bulunduğum yerde, telefon çekmiyor" yazdığını açıkladı. Kaybolmadan önceki akşam ise Özcan'ın kendisine, "Ağabey, fuara gittiniz mi?" şeklinde mesaj attığını söylerken, gittim şeklinde yanıt verdiğini söyledi.