Haberler Galeri Televizyon Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde?

Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde?

Müge Anlı son bölümde Özcan Eren'le ilgili son durum! 22 yaşındaki Özcan Eren'in kaybının üzerinden 25 gün geçti. İsmail ve Hatice Eren çifti, 7 Şubat'ta Manisa Soma'dan kaybolan 22 yaşındaki oğulları Özcan Eren'i bulmak için Müge Anlı canlı yayınına katılmış ve tecrübeli sunucudan yardım istemişti. Özcan Eren'in, kaybolduktan sonra dedesi Şaban Eren'in evine bırakılan bir fidye mektubu dikkat çekti. 450 bin lira istendiği yazan fidye mektubunda kullanılan ifadeler, bu mektubun hedef şaşırtmak için yazıldığını düşündürdü. Organ mafyası detayı ise herkesi şoke etti. İşte Müge Anlı'daki Özcan Eren'den son durum!

02.03.2020 14:33 - Son Güncelleme: 02.03.2020 14:51
Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde?

Müge Anlı canlı yayınında aranan 22 yaşındaki Özcan Eren'den tam 25 gündür haber yok. 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma'daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Kayıp Özcan Eren, son 1 aydır çalışmıyordu. Ama öncesinde 6 ay kadar kömür işinde çalışmış…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde?

Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya gitti. Orada 1 gün kalıp döndükten sonra, kız kardeşiyle oturduğu mahallede karşılaştı. Kız kardeşine: "Sen eve git! Ben geleceğim" dedi. Ancak 19 yaşındaki genç, evine gitmedi. Kaybolduğu gün öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Aynı gün içinde dedesinin üzerine kayıtlı olan beyaz renkli aracı Soma İkiz Kule civarında park edilmiş vaziyette bulundu.

Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde?

Ekibimiz, kayıp Özcan Eren'in en son telefonda konuştuğu arkadaşı Levent Güzeltaş ile konuştu. Levent Bey, Özcan'la kaybolmadan önce birlikte İzmir Fuarı'na gitmek için plan yaptıklarını söyledi.

Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde?

Levent Bey, Özcan'a ulaşamayınca 22 yaşındaki gence, "Beni ara!" şeklinde mesaj attığını dile getirdi. Özcan'ın cevap olarak, "Bulunduğum yerde, telefon çekmiyor" yazdığını açıkladı. Kaybolmadan önceki akşam ise Özcan'ın kendisine, "Ağabey, fuara gittiniz mi?" şeklinde mesaj attığını söylerken, gittim şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

MÜGE ANLI ÖZCAN EREN OLAYI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde?

Bu konuşmanın ertesi günü ise Özcan'ın kaybolduğunu öğrendiğini sözlerine ekledi. Son olarak Levent Bey, Özcan, fidye istenecek son kişidir şeklinde konuşarak, röportajını noktaladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...
Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...