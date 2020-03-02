Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde?

Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya gitti. Orada 1 gün kalıp döndükten sonra, kız kardeşiyle oturduğu mahallede karşılaştı. Kız kardeşine: "Sen eve git! Ben geleceğim" dedi. Ancak 19 yaşındaki genç, evine gitmedi. Kaybolduğu gün öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Aynı gün içinde dedesinin üzerine kayıtlı olan beyaz renkli aracı Soma İkiz Kule civarında park edilmiş vaziyette bulundu.